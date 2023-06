Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis: 11-Jährige von Fahrzeug angefahren

Wiesloch/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Montag gegen 16.20 Uhr befuhr ein 44-jähriger Mercedes-Fahrer die Gerbersruhstraße von Richtung der Heidelberger Straße kommend in westlicher Fahrtrichtung. In Höhe der Kreuzung Gerbersruhstraße / Schloßstraße fuhr er in den dortigen Kreuzungsbereich ein und musste hierbei aufgrund eines vorausfahrenden Pkw, welcher seinerseits nach links abbiegen wollte, verkehrsbedingt halten. Nach dem Abbiegevorgang des Vorausfahrenden setzte er seine Fahrt über die Kreuzung fort und kollidierte hierbei mit einem 11-jährigen Mädchen, welches mit ihrem Tretroller bei Grün die Fußgängerfurt über die Gerbersruhstraße querte. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind mitsamt seines Rollers zu Boden und zog sich hierbei leichte Verletzungen zu. Mehrere Ersthelfer eilten zur Hilfe. Am Pkw entstand keinerlei Sachschaden.

Die Polizei sucht Zeugen und die Ersthelfer des Unfalls. Diese werden gebeten sich bei dem Polizeirevier Wiesloch zu melden, unter: 06222-57090.

