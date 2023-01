POL-DU: Meiderich: Mehrere Überfälle in Meiderich - Waren es dieselben Täter?

Duisburg (ots) - In den Abendstunden des Mittwochs (11. Januar., gegen 20:30 Uhr) hat die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher in Meiderich gestellt. Die Männer (30 und 36 Jahre alt) sollen kurz zuvor an der Augustastraße in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen sein und Schränke sowie Schubladen durchwühlt haben. Ein Nachbar sah zwei Verdächtige flüchten und informierte die Polizei. Die Beamten konnten die ...

mehr