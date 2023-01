Polizei Duisburg

POL-DU: Mittelmeiderich: Polizei stellt mutmaßliche Einbrecher

Duisburg (ots)

In den Abendstunden des Mittwochs (11. Januar., gegen 20:30 Uhr) hat die Polizei zwei mutmaßliche Einbrecher in Meiderich gestellt. Die Männer (30 und 36 Jahre alt) sollen kurz zuvor an der Augustastraße in eine Erdgeschosswohnung eingebrochen sein und Schränke sowie Schubladen durchwühlt haben. Ein Nachbar sah zwei Verdächtige flüchten und informierte die Polizei. Die Beamten konnten die Verdächtigen noch in der Nähe fassen - einen von ihnen auf dem Dach eines Nachbarhauses der Augustastraße. Die beiden Verdächtigen hatten unter anderem Einbruchswerkzeug, Schmuck und Bargeld in den Taschen. Sie kamen zunächst mit zur Wache und werden noch am Donnerstag auf Antrag der Staatsanwaltschaft Duisburg einem Haftrichter vorgeführt.

