Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zigarette löst Brand auf Balkon aus

Mannheim (ots)

Ein bislang unbekannter Täter warf am Montag gegen 15.15 Uhr eine noch glühende Zigarette vom Balkon eines Wohnblocks. Die Zigarette fiel in einen Blumenkübel auf dem Balkon einer Anwohnerin in einem darunter liegenden Stockwerk. Die trockene Blumenerde entzündet sich umgehend und das Feuer griff auf vier weitere Blumenkübel über. Sofort wurde die Berufsfeuerwehr Mannheim alarmiert und löschte den Brand. Durch den Brand wurde auch die Brüstung des Balkons in Mitleidenschaft gezogen. Es entstand Sachschaden in Höhe eines vierstelligen Betrags.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell