Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Meppen - Zeugen nach Unfall gesucht

Meppen (ots)

Am Montag gegen 18.30 Uhr kam es an der Kreuzung Neelandstraße Ecke Schlaunstraße zu einem Unfall. Ein bislang unbekannter Radfahrer stieß beim Rechtsabbiegen in die Neelandstraße gegen einen Ford EcoSport. Der Radfahrer kam zu Fall und gab im Anschluss gegenüber dem Ford Fahrer falsche Personalien an und entfernte sich. Der Radfahrer kann wie folgt beschrieben werden: etwa 25 Jahre alt, 174 cm groß, braune Haare, trug ein beiges Shirt, sowie eine schwarze Jogginghose. Er war unterwegs mit einem schwarzen Rennrad mit gelben Elementen. Dieser, sowie Zeugen, die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Meppen unter der Telefonnummer 05931/9490 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell