Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Versuchter Handtaschenraub, Zeugensuche nach Unfällen, Fahrradcodieraktion und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Duo forderte Geld und bedrängte 33-Jährige - Offenbach/Hainburg

(fg) Nachdem zwei Unbekannte eine 33 Jahre alte Frau am Mittwochabend am Offenbacher Bahnhof und im weiteren Verlauf beim Ausstieg am Bahnhof in Hainburg bedrängt und wohl auch körperlich angegangen hatten, ermittelt die Polizei nun wegen einem versuchten Handtaschenraub, gefährlicher Körperverletzung sowie Nötigung. Gegen 20.30 Uhr bedrängten die beiden etwa 16 bis 18 Jahre alten Unbekannten die Frau aus Hainburg am Offenbacher Bahnhof und forderten diese zur Herausgabe von Geld auf; hierbei sollen die etwa 1,70 großen Täter die Frau an den Armen gepackt haben. Im weiteren Verlauf stieg die Hainburgerin in die Regionalbahn 85 nach Hainburg ein. Das Duo folgte der Frau und stieg ebenfalls am Bahnhof in Hainburg aus, wo sie die Geldforderungen wiederholten. Zudem versuchten die Unbekannten der 33-Jährigen die mitgeführte Handtasche, unter anderem offenbar durch den Einsatz eines Reizstoffsprühgeräts, zu entreißen. Da sich die Frau jedoch wehrte, ließen die beiden Angreifer von ihr ab und flüchteten. Einer der Täter hatte kurze schwarze Haare, eine normale Statur und war mit einer schwarzen Jeans sowie einem schwarzen Kapuzenpullover bekleidet. Sein Komplize hatte längeres, gelocktes Haar und trug eine Kappe, eine schwarz-weiße Sweatshirt-Jacke sowie eine helle Jeans. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234.

2. Autodiebe entwendeten Toyota - Neu-Isenburg

(dj) Autodiebe waren in der Nacht auf Mittwoch in der Spechtstraße zugange und klauten einen weißen Toyota RAV 4. Ersten Erkenntnissen zufolge ereignete sich der Diebstahl zwischen Dienstagabend, 18.45 und Mittwochmittag, 12 Uhr. Der Wagen wurde umgehend zur Fahndung ausgeschrieben. Hinweise zum Diebstahl oder dem Standort des Toyota RAV 4 nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 8098-1234 entgegen.

3. Zeugensuche nach Unfall zwischen Auto und Radfahrer - Langen

(dj) Leichte Verletzungen zog sich ein 53-jähriger Radfahrer nach einem Verkehrsunfall am Mittwochnachmittag in der Hans-Kreiling-Allee auf Höhe der Hausnummer 15a zu. Gegen 16 Uhr befuhr eine 38-jährige BMW-Fahrerin die Allee in Richtung Heinrichstraße. Nach ersten Erkenntnissen überquerte der Mann aus Langen auf Höhe des Sportzentrum Nord offenbar bei "rot" die Fußgängerampel, sodass es zum Zusammenstoß zwischen den Fahrzeugen kam. Der 53-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf sowie Schürfwunden und kam zur weiteren ärztlichen Untersuchung in ein Krankenhaus. Am schwarzen 3er BMW entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro. Die Polizei Langen sucht nach Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können. Diese werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 zu melden.

4. Unfallfluchtermittler suchen Zeugen - Rodgau/Dudenhofen

(fg) Die Polizei sucht Zeugen, nachdem sich am Samstagnachmittag auf dem Toom-Parkplatz in der Hegelstraße eine Unfallflucht ereignet hatte. Zwischen 16.15 und 17.15 Uhr parkte eine Audi-Eigentümerin ihren Wagen auf dem dortigen Parkplatz. Als sie zurückkehrte stellte sie Schäden an beiden Türen der Fahrerseite fest. Insgesamt wird der Schaden auf rund 3.000 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zur Unfallflucht geben können, melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Heusenstamm unter der Rufnummer 06104 6908-0.

5. Mehrere Einbrüche in Keller: Polizei schließt Tatzusammenhang nicht aus - Dietzenbach

(lei) Einbrecher haben offenbar in der Nacht zu Mittwoch ihr Unwesen in einem Wohngebiet im Norden der Stadt getrieben und mehrere Keller aufgebrochen. Bislang zählt die Polizei fünf Taten, die der örtlichen Polizeistation alle im Laufe des Mittwochs gemeldet wurden - vier in der Tannenstraße und eine in der Spessartstraße. Aus einem Mehrfamilienhaus in der Tannenstraße (10er-Hausnummer) stahlen die Diebe ein E-Bike sowie mehrere dazugehörige Akku-Ladegeräte. Zuvor hatten sie hier - in der Zeit zwischen Dienstag, 17.30 Uhr und Mittwoch, 8.45 Uhr - gewaltsam eine Tür im Keller aufgehebelt und mehrere Räume durchsucht. In zwei benachbarten Objekten waren sie ebenfalls zugange, in einem Fall blieb es beim Versuch. In einem weiteren Anwesen (30er-Hausnummern) war ebenfalls der Keller das Ziel der Unbekannten; ob hier etwas gestohlen wurde, wird derzeit noch ermittelt. Auch beim Tatort in der Spessartstraße mit ebenfalls 30er-Hausnummer nahmen die Kriminellen ein E-Bike mit, nachdem sie dort den Keller aufgebrochen hatten. Die Regionale Ermittlungsgruppe West hat die Fälle nun zur Ermittlung auf dem Tisch und schließt einen Tatzusammenhang nicht aus. Die Beamten bitten nun um Zeugenhinweise zu verdächtigen Personen unter der Rufnummer 06074 837-0.

6. Fahrradcodieraktion vor dem Rathaus - Seligenstadt

(dj) Die Polizeistation Seligenstadt führt eine Codieraktion für Fahrräder durch. Die Aktion findet am nächsten Sonntag, 11. Juni, zwischen 10 und 16.30 Uhr auf dem Marktplatz vor dem Rathaus statt. Polizeikommissar Nico Cavallo und weitere Kolleginnen sowie Kollegen freuen sich auf zahlreiche Beratungsgespräche rund um das Thema Fahrrad. Zudem haben sie einiges an Info-Material dabei, informieren zur richtigen Diebstahlsicherung und führen bei Bedarf eine Fahrradcodierung durch. Im Falle eines Diebstahls kann durch den Code der rechtmäßige Eigentümer des Rades ermittelt werden. Die sichtbare Codierung kann einen Diebstahl verhindern, da ein solches Fahrrad als Hehlerware praktisch nicht verwendbar ist. Interessierte Radlerinnen und Radler bringen bitte die Fahrradunterlagen, den Personalausweis und einen Eigentumsnachweis mit. Bei E-Bikes und Pedelecs ist es wichtig, die Schlüssel für den Akku parat zu haben. Nach einer Zustimmung zur notwendigen Erhebung von personenbezogenen Daten vor Ort, erfolgt dann direkt die Codierung - auch bei Akkus von E-Bikes sowie Karbon- und Bambusrahmen.

Fragen oder sonstige Anliegen zur Aktion können über das Postfach der Polizeistation Seligenstadt unter folgender Mailadresse an unsere Ansprechpartner gerichtet werden: pst-seligenstadt.ppsoh@polizei.hessen.de

7. Fahrradfahrerin bei Unfall verletzt: Zeugen gesucht - Seligenstadt/Klein-Welzheim

(dj) Eine 12-jährige Fahrradfahrerin verletzte sich am Dienstagnachmittag bei einem Unfall in der Zellhäuser Straße auf Höhe der Hausnummer 83. Gegen 16.50 Uhr befuhr sie mit ihrem schwarzen Citybike die Zellhäuser Straße in Richtung Mainhausen. Offensichtlich kam es verkehrsbedingt zu einem kleinen Stau, weshalb die Radfahrerin hinter dem vor ihr stehenden Fahrzeug anhalten musste. Anschließend setzte das Mädchen offenbar zum linksseitigen überholen an, wobei es zu einem Kontakt mit einem entgegenkommenden weißen Renault Captur kam. Hierbei stürzte die 12-Jährige zu Boden und erlitt Schürfwunden. Um den genauen Unfallhergang zu klären, werden Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06182 8930-0 bei der Polizeistation Seligenstadt zu melden

Bereich Main-Kinzig

1. Wer hat den Unfall beobachtet? Drei Fahrzeuge beschädigt - Hanau

(dj) Drei beschädigte Fahrzeuge und ein Schaden von rund 16.000 Euro sind das Resultat nach einem Verkehrsunfall auf der Akademiestraße am frühen Donnerstagmorgen. Nach ersten Erkenntnissen befuhr ein 26-Jähriger mit einem Mietfahrzeug gegen 3.30 Uhr die Akademiestraße in Richtung Ehrensäule. Bei den 30er-Hausnummern verlor der junge Mann offensichtlich aus bislang noch unbekannten Gründen die Kontrolle über seinen schwarzen 1er BMW, kam nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen zwei am Fahrbahnrand geparkte Autos. Nachdem der mutmaßliche Verursacher wohl die beschädigten Karossen, einen weißen VW Golf und einen silbernen Ford Fiesta, kurz begutachtete, verließ er die Örtlichkeit offenbar ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Während der Unfallaufnahme kehrte der 26-Jährige zur Örtlichkeit zurück, sodass nun gegen ihn unter anderem auch wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht ermittelt wird. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeistation Hanau I unter der Rufnummer 06181 10012-0 in Verbindung zu setzen.

2. Unfallbeteiligter Lastkraftwagen gesucht - Hanau/Klein-Auheim

(fg) Am Dienstagnachmittag ereignete sich auf der Landesstraße 3065 in Richtung Hainburg ein Auffahrunfall, wobei eine 22-Jährige in ihrem grauen BMW auf den vorausfahrenden Lastkraftwagen auffuhr; der Fahrer des Lastkraftwagens bemerkte den Auffahrunfall offenbar nicht und fuhr weiter. Ersten Erkenntnissen zufolge war die 22-Jährige aus Ronneburg gegen 13.15 Uhr auf der Landesstraße 3065 von Klein-Auheim kommend in Richtung Klein-Krotzenburg unterwegs. Offenbar bemerkte die BMW-Fahrerin nicht, dass der Lastkraftwagen abbremste, weshalb es zum Zusammenstoß kam. Am Wagen der jungen Frau entstand ein Schaden von rund 7.000 Euro. Beim Lastkraftwagen soll es sich um eine Zugmaschine mit Sattelauflieger gehandelt haben. An dem Gespann waren MKK-Kennzeichen angebracht. Der Fahrer des gesuchten Lastkraftwagengespanns sowie unbeteiligte Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06181 9597-0 zu melden.

3. Heizverteiler von Baustelle geklaut: Zeugenhinweise erbeten - Maintal

(lei) Mehrere Heizverteiler für Fußbodenheizungen haben Unbekannte von einer Baustelle in der Waldstraße entwendet. Die Unbekannten hatten sich in der Zeit von Mittwoch (24. Mai) bis Mittwoch (31. Mai), 06.30 Uhr, Zugang zu dem Rohbau mit 30er-Hausnummer verschafft, indem sie eine provisorisch eingebaute Baustellentür aufhebelten und anschließend die Module einsackten. Hinweise nimmt die Polizeistation Maintal entgegen (06181 4302-0).

4. Zeugensuche: Rollerfahrer schwer verletzt - Schlüchtern

(fg) Mit schweren Verletzungen kam ein 60 Jahre alter Roller-Fahrer bereits am Donnerstagvormittag (25. Mai) nach einem Unfall in der Gartenstraße mit einem Rettungswagen in eine Klinik. Ersten Erkenntnissen zufolge befuhr der 60-Jährige auf seinem roten Roller die Gartenstraße von der Feldstraße kommend in Richtung des dortigen Herkules-Marktes. Am rechten Fahrbahnrand habe ein roter Van gestanden, an dessen Steuer eine Frau saß. Als der Rollerfahrer laut eigenen Angaben vorbeifahren wollte, habe die Frau unvermittelt den Fahrtrichtungszeiger nach links gesetzt und sei mit ihrem Wagen auf die Einfahrt des Marktes zugefahren. Der Piaggio-Fahrer musste eine Vollbremsung hinlegen, verlor die Kontrolle und stürzte. Hierbei zog er sich schwere Verletzungen zu; am Roller entstand Sachschaden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens und bittet diese, sich unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Offenbach, 01.06.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell