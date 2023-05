Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Mehrere Verletzte bei Unfällen, Brände, Vermisster wieder aufgetaucht

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Zwei Leichtverletzte bei Ausfahrt aus Tiefgarage - Langen

(lei) Weil er bei der Ausfahrt aus einer Tiefgarage in der Robert-Bosch-Straße offenbar den fließenden Verkehr missachtete, sind am Diensttagnachmittag zwei Personen leicht verletzt worden: Der 55-jährige mutmaßliche Unfallverursacher fuhr gegen 17.25 Uhr in Höhe der Hausnummer 11 mit seinem Audi auf die Straße, als er wohl eine 43-jährige Polo-Fahrerin übersah und mit dieser kollidierte. Ein hinter dem VW fahrender Kradfahrer (16 Jahre alt) prallte ebenfalls mit dem Audi zusammen. Die 43-Jährige und der 16-Jährige kamen anschließend - unter anderem mit Schürfwunden - ins Krankenhaus. An allen drei Fahrzeugen entstand aus Sicht der Polizei ein Gesamtschaden von schätzungsweise 47.000 Euro.

2. Radfahrer verursachte Unfall, entschuldigte sich und fuhr weiter - Langen

(fg) Ein etwa 30 Jahre alter Radfahrer mit dunklen Haaren sowie einem Dreitagebart verursachte am Dienstagmorgen an der Kreuzung der Frankfurter Straße / Nördliche Ringstraße einen Unfall, entschuldigte sich kurz und fuhr im Anschluss einfach weiter; die Ermittler der Unfallfluchtgruppe suchen in diesem Zusammenhang nach Zeugen. Gegen 6.45 Uhr war ein 50 Jahre alter Mann aus Langen auf seinem Motorrad auf der Frankfurter Straße unterwegs und beabsichtigte diese bei grünzeigender Ampel weiter zu befahren. Der mit einer schwarzen Jacke und einer grünen Hose bekleidete Radfahrer befuhr die Nördliche Ringstraße und querte die Frankfurter Straße laut einer Zeugenaussage bei rotzeigender Ampel für Fußgänger sowie Radfahrer. Um eine Kollision zu verhindern, führte der Honda-Fahrer eine Bremsung durch. Im weiteren Verlauf stürzte der 50-Jährige und kam mit leichten Verletzungen an Knie und Oberschenkel in ein Krankenhaus. Der Schaden an der roten Honda beträgt rund 3.000 Euro. Der Unfallverursacher, der auf einem blau-schwarzem Trekkingrad unterwegs war und einen schwarzen Rucksack mit weißen Streifen dabei hatte, fuhr davon. Die Ermittler der Unfallfluchtgruppe bitten unter der Rufnummer 06183 91155-0 um Hinweise.

Bereich Main-Kinzig

1. 40.000 Euro Schaden bei Balkonbrand - Hanau

(lei) Rund 40.000 Euro Sachschaden sind bei einem Balkonbrand in der Karl-Kihn-Straße (10er Hausnummern) am Dienstagnachmittag entstanden. Nach der Alarmierung der Einsatzkräfte gegen 15.20 Uhr stellten die Rettungskräfte vor Ort fest, dass auf einem Balkon des Mehrfamilienhauses eine Sitzgarnitur aus noch unbekannten Gründen Feuer gefangen hatte. Durch diese Hitze zerbrach eine dahinter befindliche Fensterscheibe zu einer Wohnung. Verletzt wurde niemand. Ein Übergreifen des Feuers ins Wohnungsinnere konnte durch den Einsatz der Feuerwehr jedoch verhindert werden. Der Brandrauch sorgte jedoch dafür, dass die Wohnung vorerst unbewohnbar ist. Die Kripo hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

2. 18-jähriger Autofahrer überschlägt sich - Nidderau

(lei) Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit hat ein 18 Jahre alter Autofahrer am Dienstagnachmittag auf der Bundesstraße 521 die Kontrolle über seinen BMW verloren: Er überschlug sich mehrfach und kam in einem Feld zum Stehen. Der Nidderauer war gegen 17.35 Uhr von Heldenbergen in Richtung Eichen unterwegs, als er in einer Kurve nach rechts von der Fahrbahn abkam, mit der Leitplanke kollidierte und über die Gegenfahrspur in ein Feld geriet. An dem 5er und der Leiplanke entstand Sachschaden von rund 10.000 Euro. Da der Verdacht bestand, dass der junge Mann unter dem Einfluss von berauschenden Mitteln stand, musste er eine Blutentnahme über sich ergehen lassen. Unfallzeugen melden sich bitte bei der Polizeistation Hanau II (06181 9010-0).

3. Kleiner Flächenbrand: Kripo ermittelt wegen Brandstiftung - Gelnhausen

(lei) Nach einem Feuer auf einer Wiese im Bereich der Straße "Am Seegrasen" am Dienstagnachmittag hat die Polizei Ermittlungen wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung aufgenommen. Feuerwehr und Polizei wurden gegen 16.40 Uhr alarmiert und konnten die Flammen, die auf einer Fläche von etwa 15 bis 20 Quadratmetern loderten, zügig löschen und damit eine Brandausbreitung verhindern. Verletzt wurde nach bisherigem Kenntnisstand niemand. Wodurch der Brand ausbrach ist bislang noch unklar; mehrere Zeugen berichteten den Ordnungshütern jedoch, dass sich zuvor eine Gruppe Jugendlicher (Mädchen und Jungen) auf der Wiese aufhielt und kurz vor der Brandentstehung eine kleine Flamme in unmittelbarer Nähe der Personen sichtbar gewesen sei. Anschließend hatte sich die Gruppe schnellen Schrittes in Richtung Flugplatz entfernt. Eines der Mädchen war etwa 1,60 Meter große, hatte lange braune Haare zum Zopf gebunden und trug ein weißes Oberteil mit einer beigen Hose. Die Kriminalpolizei sucht nun die Jugendgruppe und weitere Zeugen (06051 827-0).

4. Vermisster 13-Jähriger wieder da - Bad Orb

(fg) Der seit Montagabend vermisste 13-Jährige aus Bad Orb (wir berichteten) ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

5. Kradfahrer bei Kollision mit Auto auf Straße geschleudert und verletzt - Schlüchtern

(lei) Bei der Kollision mit einem Auto, die sich am Dienstagabend in der Lotichiusstraße ereignete, ist ein 20-jähriger Motorradfahrer verletzt worden. Ein 18 Jahre alter Skoda-Fahrer, so die bisherigen polizeilichen Erkenntnisse, fuhr gegen 20.30 Uhr von der Obertorstraße kommend bei blinkendem Gelblicht von der Bahnhofstraße in den Kreuzungsbereich zur Lotichiusstraße ein, als er offenbar den aus Richtung Schlossstraße kommenden 20-Jährigen übersah und es krachte. Der Biker wurde von seiner Maschine katapultiert, landete auf der Fahrbahn und verletzte sich hierbei. Ein Rettungswagen übernahm die weitere medizinische Versorgung.

Offenbach, 31.05.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell