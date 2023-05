POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Montag, 29.05.2023

Offenbach (ots) - Bereich Offenbach Keine Beiträge Bereich Main-Kinzig 1. Brand in einem Einfamilienhaus - Birstein Am Samstagvormittag, gegen 11.00 Uhr, wurden in der Schnurrstraße, im Birsteiner Ortsteil Obersotzbach, Flammen aus einem Einfamilienhaus gemeldet. Beim Eintreffen der Rettungskräfte schlug Rauch aus den Fenstern. Der Brand war vermutlich in der Küche ...

