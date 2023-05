Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Zeugensuche nach Unfallflucht in Offenbach; Unfallverursacher hinterließ Zettel - Hanau; Einbrecher erbeuten Werkzeuge in Niederdorfelden; usw.

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Junge bei Unfall leicht verletzt: BMW- Fahrer touchiert Fahrrad und begeht Unfallflucht - Offenbach

(mh) Ein Zusammenstoß zwischen einem Fahrrad und einem schwarzen BMW führte am Donnerstagmorgen zu einem Unfall mit einem 10-Jährigen aus Offenbach. Der Junge war gerade mit seinem Fahrrad auf dem Weg zur Schule, als er gegen 8.30 Uhr die Straße "In der Tränke" (Rumpenheim) befuhr und von einem Fahrzeug überholt wurde. Der männliche Fahrer des schwarzen Autos bog nach dem Überholvorgang rechts in die Enkheimer Straße ein. Dabei kollidierte er mit seiner rechten Fahrzeugseite mit dem vorderen Rad des Fahrrads, auf dem der Junge saß. Dieser stürzte dadurch von seinem Zweirad und wurde am Oberschenkel verletzt. Der unbekannte Fahrer des BMW fuhr jedoch weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Junge konnte selbstständig den weiteren Weg zu seiner Schule laufen. Diese informierte die Mutter, die anschließend mit ihrem Sohn einen Arzt aufsuchte. Die Polizei bittet nun um die Mithilfe von Zeugen: Wer hat den Unfall ebenfalls wahrgenommen und kann Hinweise zu dem Fahrer und dem schwarzen BMW geben? Die Polizei in Offenbach nimmt Hinweise zu dem Unfall unter der Rufnummer 069 8098510-0 entgegen.

Bereich Main-Kinzig

1. "Sorry" und zwei 50-Euroscheine an Windschutzscheibe hinterlassen: Polizei sucht Unfallverursacher - Hanau

(fg) Rund 4.900 Euro fehlen, um den im Rahmen einer Unfallflucht am Dienstag in der Straße "Am Hauptbahnhof" (10er-Hausnummern) entstandenen Schaden an einem geparkten VW Golf vollends zu begleichen. Der Unfallverursacher, der den geparkten Wagen zwischen 18.50 und 23 Uhr vermutlich beim Ein- beziehungsweise Ausparkvorgang beschädigte, hinterließ einen Zettel mit der Aufschrift "Sorry" und zwei 50-Euroscheine auf der Windschutzscheibe. Ohne den weiteren Pflichten eines Unfallverursachers nachzukommen, machte sich der Unbekannte aus dem Staub. Der graue VW wies Beschädigungen an der gesamten Beifahrerseite auf; insgesamt wird der Schaden auf rund 5.000 Euro geschätzt. Trotz der offensichtlich nett gemeinten "Geste" des Verursachers, ermittelt die Polizei wegen einer Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen. Hinweisgeber wenden sich bitte unter der Rufnummer 06183 91155-0 bei den Ermittlern der Unfallfluchtgruppe.

2. Einbrecher auf Firmengelände: Unbekannte Täter brechen drei Fahrzeuge auf und stehlen Werkzeug - Niederdorfelden

(mh) Mit Schneidewerkzeug verschafften sich unbekannte Täter den Zugriff auf hochwertige Werkzeugkisten aus zwei Transportern, die auf einem umzäunten Gelände einer Firma in der Herzbergstraße parkten. In der Zeit von 20 Uhr am Mittwochabend und 6.30 Uhr am Donnerstagmorgen begaben sich die Diebe unerlaubt auf das Gelände und schnitten gleich drei Transporter an deren Schiebetüren auf, um so an das Stehlgut zu gelangen. Der Schaden, der durch das Aufbrechen der drei Fahrzeuge und das Entwenden der Werkzeuge entstand, beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf 10.500 Euro. Die Kriminellen konnten sich unerkannt von dem Tatort entfernen. Nun ermittelt die Kriminalpolizei und bittet Zeugen, die Hinweise zu den unbekannten Tätern geben können, sich unter der Rufnummer 06181 4302-0 zu melden.

3. Gewinnversprechen am Telefon: 67-jähriger Mann durchschaut die Betrugsmasche - Bruchköbel

(mh) Ein Versuch unbekannter Täter, mittels betrügerischer Masche am Telefon an das Geld von ihren Angerufenen zu gelangen, ist am Donnerstag misslungen. Der von den Betrügern angerufene 67-jährige Mann aus Bruchköbel erkannte die Absicht, die hinter der aufgetischten Geschichte stand und kam der Aufforderung, vorab eine "Gebühr" zu zahlen, um einen hohen Gewinn erhalten zu können, nicht nach. Um 9.30 Uhr erschien eine ihm unbekannte Telefonnummer, in seinem Telefondisplay. Eine unbekannte Frau meldete sich und versprach ihm den "Gewinn". Geistesgegenwärtig lehnte der Mann ab und erstattete anschließend Anzeige bei der Kriminalpolizei, die nun ermittelt. Die Polizei rät: Bleiben Sie wachsam. Gerne berät Sie auch zu diesem Thema die Polizeiliche Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen, die mit Fachberatern am Freitag, den 02.06.2023 auf dem Stadtplatz in Bruchköbel in der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr mit einem Beratungsmobil vor Ort vertreten sein wird.

4. Falscher Polizeibeamter ruft an - Wer hat die beiden Abholer gesehen? - Erlensee/Rückingen

(dj) Die Ermittler bitten Zeugen, denen am Donnerstagmorgen in der Fichtenstraße (10er-Hausnummern) ein 25 bis 30 Jahre alter und etwa 1,70 Meter großer Mann mit schmaler Statur sowie ein circa 50-Jähriger aufgefallen sind, sich bei der Polizei zu melden. Der 25 bis 30-jährige Hauptakteur hatte einen längeren Kinnbart, auffällige bartfreie Wundstellen an beiden Wangen und trug eine Schirmmütze sowie hellgraue Bekleidung. Die Unbekannten, welche als Abholer beziehungsweise "Einsammler" fungierten, tauchten gegen 11.30 Uhr an der Wohnung der Betrogenen auf und sammelten bei ihr mehrere Wertgegenstände ein, bevor sie wenig später das Objekt mit der Beute verließen. Zu dem Vorfall kam es, weil die Seniorin kurz zuvor von einem Betrüger angerufen wurde. Der Mann am Telefon gab sich als vermeintlicher Polizeibeamter aus. Er gaukelte der Rentnerin vor, dass in der Nachbarschaft aktuell Einbrecher unterwegs seien und deshalb sein Besitztum im Haus nicht mehr sicher sei. Die Dame glaubte dem Anrufer und überließ dem Duo seine Wertgegenstände. Die Kripo sucht Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge gesehen haben. Diese melden sich bitte unter der Rufnummer 06181 100-123.

5. Hakenkreuz auf Hinweisschild gesprüht - Gelnhausen

(jm) Ein Hinweisschild in der Straße "Stephanusberg" (einstellige Hausnummern) wurde am Donnerstagvormittag mit einem Hakenkreuz besprüht. Nach ersten Erkenntnissen soll ein etwa 20 Jahre alter Mann mit schlanker Statur und kurzen braunen Haaren das Schild mit lila Sprühkreide beschmiert haben. Er trug schwarze Kleidung und weiße Turnschuhe. Er war wohl mit einer Personengruppe unterwegs. Die Staatsschutzabteilung der Kripo hat in dieser Sache die Ermittlungen aufgenommen und bittet nun um Hinweise unter der Rufnummer 06181 100-123.

6. Zwei Personen bei Unfall leicht verletzt: Hoher Sachschaden - Gelnhausen/Höchst

(fg) Am Donnerstagmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Landesstraße 3333 im Bereich der Auf/-Abfahrt zur Autobahn 66, wobei zwei Personen leichte Verletzungen davontrugen und ein Schaden von rund 41.000 Euro entstand. Gegen 14.30 Uhr fuhr ein 18-Jähriger in seinem Mitsubishi von Fulda kommend an der Autobahn in Gelnhausen-Ost ab und beabsichtigte nach links auf die Landesstraße 3333 einzufahren. Beim Linksabbiegen übersah der junge Mann aus Sinntal offenbar den vorfahrtsberechtigten Toyota, sodass es zum Zusammenstoß kam. Durch den Aufprall wurde der Mitsubishi noch gegen ein aus Höchst in Richtung Gelnhausen fahrenden Opel Vivaro geschleudert. Sowohl der 18-Jährige als auch der 44 Jahre alte Toyota-Lenker zogen sich leichte Verletzungen zu und kamen zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus. Der 38-jährige Opel-Fahrer blieb unverletzt. Der Mitsubishi und der Toyota mussten abgeschleppt werden. Zeugen des Unfalls melden sich bitte auf der Wache der Polizeistation in Gelnhausen unter der Rufnummer 06051 827-0.

Offenbach, 26.05.2023, Pressestelle, David Jesse

