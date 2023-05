Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Autoteile geklaut: Zeugen gesucht; Experten geben hilfreiche Tipps zur Einbruchsprävention: Beratungsmobil des Polizeipräsidiums Südosthessen auf dem Stadtplatz und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Autoteile geklaut: Zeugen gesucht - Offenbach

(dj) Unbekannte haben am frühen Dienstagmorgen in der Waldstraße (210er-Hausnummer) ein Autohaus aufgesucht und diverse Autoteile geklaut. In der Zeit zwischen 1.15 und 4.20 Uhr gelangten die Kriminellen auf das Gelände und nahmen mehrere hochwertige Reifen mit Felgen sowie Bremsanlagen mit. Bei der Beute im Wert von etwa 100.000 Euro handelt es sich überwiegend um Teile der Audi RS Reihe. Die Kripo, die um Hinweise unter der Rufnummer 069 8098-1234 bittet, geht davon aus, dass es sich um mehrere Täter handelt und sie zum Abtransport ein Fahrzeug nutzten.

2. Hinweise von Zeugen erbeten: Unfallflucht mit Sachschaden - Mühlheim/Dietesheim

(mh) Der Besitzer eines roten Mazda musste am Dienstagabend einen erheblichen Schaden an seinem, in der Hanauer Straße (50er-Hausnummern), geparkten Fahrzeug feststellen. Er hatte seinen PKW am rechten Fahrbahnrand Richtung Dietesheimer Straße abgestellt und gegen 22.30 Uhr einen "Knall" vor seinem Haus wahrgenommen. Als er sein Fahrzeug anschließend betrachtete, sah er den Schaden an der linken Seite seines Mazdas, der sich schätzungsweise auf 6.000 Euro beläuft. Da sich der Unfallverursacher bislang nicht meldete, bittet die Polizei nun um Hinweise von Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen und dem Unfallverursacher machen können. Die Polizeidienststelle in Mühlheim nimmt Hinweise zu dem Unfall unter der Rufnummer 06108 6000-0 entgegen.

3. Handydiebin auf der Flucht - Dreieich/Sprendlingen

(dj) Zwei Mobiltelefone stahl eine Unbekannte am Dienstagmittag, gegen 10.45 Uhr, aus einem Bekleidungsgeschäft in der Max-Planck-Straße (20er-Hausnummern). Hierzu nutzte die 40 bis 50 Jahre alte und etwa 1,68 Meter große Frau einen unbeobachteten Moment und nahm die zwei Smartphones vom Verkaufstresen. Zuvor gab sich die Diebin offenbar als Kundin im Laden aus. Sie trug ein weißes Oberteil, einen Jeansrock, eine graue Jacke sowie weiße Sneaker. Der Wert der entwendeten Telefone wird nach derzeitigen Erkenntnissen auf über 3.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise zum Täter geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei unter der 06102 2902-0 zu melden.

Bereich Main Kinzig

1. Zeugensuche nach Dieseldiebstahl - Maintal/Dörnigheim

(fg) In der Nacht zum Mittwoch machten sich Unbekannte an einem in der Philipp-Reis-Straße geparkten Lastkraftwagen zu schaffen, brachen den Tankdeckel auf und entwendeten rund 120 Liter Diesel. Der Lastkraftwagen war zwischen Dienstagvormittag, 11 Uhr und Mittwochmorgen, 10 Uhr, im Bereich der 10er-Hausnummern am Fahrbahnrand abgestellt. Der am Lastkraftwagen entstandene Schaden beläuft sich auf rund 250 Euro. Die Kriminalpolizei bittet unter der Rufnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise zu den Dieseldieben.

2. Vermisster 76-Jähriger wieder da - Schöneck/Büdesheim

(fg) Der seit Donnerstagmorgen vermisste 76-Jährige aus Schöneck (wir berichteten) ist wieder da. Die Vermisstenfahndung wird daher zurückgenommen.

3. Experten geben hilfreiche Tipps zur Einbruchsprävention: Beratungsmobil des Polizeipräsidiums Südosthessen auf dem Stadtplatz - Bruchköbel

(mh) Bewohnerinnen und Bewohner können sich am Freitag, den 02.06.2023, bei dem Beratungsmobil des Polizeipräsidiums Südosthessen zum Thema "Einbruchschutz" informieren und durch Polizeibeamte vor Ort beraten lassen. In der Zeit von 9 bis 11.30 Uhr, steht den Interessierten der Fachberater der Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle auf dem Stadtplatz (Wochenmarkt) zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung. In dem Austausch mit dem Präventionsexperten-Team, soll vor allem auf aktuelle Themen, wie Eigentumssicherung (Türschlösser benutzen, Eigentum anschließen) eingegangen werden. Bürgerinnen und Bürger, die auch darüber hinaus Informationen zur Kriminalprävention erhalten wollen, oder die den Termin am 02. Juni nicht wahrnehmen können, sind eingeladen, das Polizeiliche Beratungsangebot des Polizeipräsidiums Südosthessen kostenlos zu nutzen.

Unter diesen Erreichbarkeiten können Bürgerinnen und Bürger die Fachberaterinnen und Berater kontaktieren:

Kontaktdaten: 06181 / 100-233 und 069 / 8098-2424 oder beratungsstelle.ppsoh@polizei.hessen.de

Darüber hinaus tragen Bürgerinnen und Bürger zur Sicherheit der Gemeinschaft bei, wenn sie verdächtige Personen oder Fahrzeuge der Polizei unter der Rufnummer 06181 / 9010-0 oder 110 melden.

4. Kaputter Außenspiegel: Unfallverursacher fährt einfach weiter - Gelnhausen

(mh) Ein 55-Jähriger aus Jossgrund besuchte am Mittwochabend eine Veranstaltung im Bürgerhaus. Er fuhr in einem weißen Daimler Chrysler einer Hilfsorganisation nach Gelnhausen und stellte das Fahrzeug gegen 18.50 Uhr in der Barbarossstraße (Höhe der Hausnummern 31-33) ab. Als der Mann gegen 22 Uhr zu dem PKW zurückkehrte, stellte er den Schaden am linken Außenspiegel (schätzungsweise 250 Euro) fest. Bislang meldete sich kein Unfallverursacher, daher bittet die Polizei Gelnhausen nun um Hinweise von Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen machen können. Die Hinweise werden unter der Rufnummer 06051 827-0 entgegengenommen.

Offenbach, 25.05.2023, Pressestelle, David Jesse

