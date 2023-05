Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Wer sah das Trickdiebpärchen?, Einbruchserie in Garagen und Gartenhütten, Zeugensuche nach Schlägen und Tritten auf Radweg und mehr

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Wer sah das Trickdiebpärchen? - Offenbach

(jm) Ein etwa 30 Jahre alter Mann sowie eine etwa 30 Jahre alte Frau verschafften sich am Dienstagmittag Zugang zu einer Wohnung einer Seniorin in der Bismarckstraße (30er-Hausnummern) und erbeuteten unter anderem Schmuck. Gegen 12 Uhr gaben sich die beiden als Mitarbeiter einer Telefongesellschaft aus, die den Internetanschluss überprüfen müssten. In der Wohnung lenkte die Frau die Rentnerin geschickt ab und der Komplize begab sich in die anderen Räumlichkeiten. Bei der Durchsuchung der Schränke und Kommode fand er den Schmuck sowie Bargeld. Anschließend verschwand das Pärchen. Beide trugen dunkle Kleidung und ein Schild mit Aufdruck an der Oberbekleidung. Die Frau soll vermutlich künstliche Wimpern gehabt haben. Zudem trug sie weiße Schuhe mit einer dicken Sohle. Die Kripo bittet Zeugen, denen das Duo aufgefallen ist, sich unter der Rufnummer 069 8098-1234 zu melden.

Die Polizei rät:

- Seien Sie wachsam und lassen keine unbekannten Personen in die eigene Wohnung

- Bei angeblichen Dienstleistern kann es helfen, diese zunächst vor der verschlossenen Tür warten und sich zudem einen Ausweis zeigen zu lassen. Ein anschließender Anruf bei der Firma sollte über die Echtheit des Mitarbeiters Klarheit bringen

- Wenn Sie sich unsicher sind, holen Sie sich Unterstützung von ihren Nachbarn oder melden Sie sich bei der Polizei

- Weitere hilfreiche Präventionstipps erhalten Sie bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Südosthessen (069 8098-2424) oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

2. Nach Schlägen und Tritten auf Radweg: Polizei sucht unbekanntem Radfahrer und vier bestimmte Zeugen - Neu-Isenburg

(lei) In der Notaufnahme endete für einen 71-jährigen Radfahrer eine Begegnung mit einem anderen bis dato unbekannten Radler, zu der es bereits am Donnerstagabend (18. Mai) im Bereich des Gravenbruchrings gekommen war. Zusammen mit seiner Frau war der Neu-Isenburger gegen 21.30 Uhr auf dem dort parallel verlaufenden Radweg unterwegs, als die Frau, so die bisherigen Informationen, an einer Engstelle in Höhe der Hausnummer 95 stürzte und es zu einem Streitgespräch mit einem 35 bis 40 Jahre alten Mann mit auffälligen "Kulleraugen" kam, der dort offenbar mit seinem schwarzen Lastenrad und einem kleinen Jungen stand. Der Streit wurde dann handfest, wobei der 71-Jährige in der gegenseitigen "Schubserei", die nach seinen Angaben von dem als aggressiv beschriebenen Unbekannten ausging, zunächst zu Boden fiel. Ein ebenfalls noch unbekanntes Pärchen, welches sich in dem Moment dort aufhielt, ging dann dazwischen und trennte den mutmaßlichen Provokateur von dem Senior. Nachdem der Neu-Isenburger kurz weitergefahren war, folgte ihm der etwa 1,80 Meter große Mann mit athletischer Figur sowie dunklen mittellangen Haaren und schlug ihm dann mehrmals gegen den Kopf, wodurch er erneut stürzte. Nachdem er ihm noch mehrfach gegen den Oberkörper trat, flüchtete der Kontrahent, der mit einem dunklen Jogginganzug sowie einer dunklen Kappe bekleidet war, vom Geschehensort. In diesem Augenblick sollen zwei weitere unbekannte Personen Zeugen gewesen sein. Der 71-Jährige, der durch die Attacke Prellungen am Oberkörper sowie eine Verletzung am Auge erlitt, begab sich noch am selben Abend ins Krankenhaus und zeigte den Vorfall am Dienstag an. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen Körperverletzung und bittet das Pärchen sowie die beiden weiteren Zeugen, sich unter der Rufnummer 06102 2902-0 zu melden.

3. Nach Unfallflucht: Erste Hinweise und Suche nach zwei Zeugen - Langen

(fg) Im Zuge einer am Montagnachmittag im Hegweg stattgefundenen Unfallflucht hat die Polizei erste Hinweise auf den Unfallverursacher und sucht zwei Zeugen. Gegen 17 Uhr hatte eine 51 Jahre alte Frau aus Langen ihren Audi Q3 am Straßenrand gegenüber einem Parkplatz der dortigen Schrebergärten abgestellt. Als sie gegen 18.15 Uhr zu ihrem Fahrzeug zurückkehrte, stellte sie Beschädigungen am linken Kotflügel sowie am Frontstoßdämpfer fest; der Schaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Zwei Zeugen hätten einen weißen Transporter gesehen, der für die Beschädigungen verantwortlich sein dürfte. Da die Personalien der beiden Zeugen jedoch nicht feststehen, werden diese sowie weitere Zeugen gebeten, sich unter der Rufnummer 06103 9030-0 auf der Wache der Polizeistation in Langen zu melden.

Bereich Main-Kinzig

1. Einbruchserie in Garagen und Gartenhütten: Diebe stehlen Fahrräder und Zubehör - Bruchköbel

(mh) Am Dienstag stellten gleich mehrere Geschädigte in Bruchköbel aufgebrochene Gartenhütten oder Garagen in ihrem Zuhause fest. Grund dafür waren unbekannte Täter, die sich unbefugt auf die Grundstücke der bisher vier gemeldeten Anzeigenden (Berliner Straße, Kinzigheimer Weg und zweimal in der Memelstraße) begeben und dort jeweils Hebelwerkzeug benutzt hatten, um sich so Zugang zu den Gartenhütten und Garagen zu verschaffen. Die Täter trieben im Zeitraum zwischen Montagnachmittag, 17 Uhr und Dienstagmorgen, 5.30 Uhr, ihr Unwesen und entwendeten ein hochwertiges Fahrrad, drei Fahrraddisplays sowie einen Akku für ein Pedelec. Darüber hinaus beschädigten die Langfinger durch ihr Wüten in den Hütten und Garagen ein Pedelec und mehrere Türschlösser. Der Schaden liegt dadurch nach bisherigen Erkenntnissen bei schätzungsweise 2.900 Euro. Zeugen, die etwas in dem Tatzeitraum bemerkt haben oder Angaben zu den Tätern machen können, wenden sich bitte an die Polizeistation Hanau II unter der Rufnummer 06181 9010-0.

2. Unbekannter Unfallzeuge gesucht - Steinau an der Straße

(lei) Im Zusammenhang mit einem Verkehrsunfall, der sich am Dienstagmittag in der Richard-Wagner-Straße zugetragen hatte, sucht die Polizeistation Schlüchtern einen namentlich noch unbekannten Zeugen. Von diesem erhoffen sich die Beamten, dass er Licht ins Dunkle bringt, wer denn nun Schuld an der Kollision hat, die sich gegen 12.30 Uhr an der Ecke zur Sachsenstraße zwischen einem weißen Zustellerfahrzeug der Marke Renault und einem schwarzen Volvo ereignete und bei der an beiden Fahrzeugen über 10.000 Euro an Sachschaden entstand. Die Aussagen beider Fahrerinnen zum Unfallhergang gehen bis dato auseinander. Der unbekannte Zeuge wird gebeten, sich bei der Schlüchterner Station unter der Rufnummer 06661 9610-0 zu melden.

Offenbach, 24.05.2023, Pressestelle, Thomas Leipold

