POL-HSK: Beschädigter Audi gesucht

Arnsberg (ots) - Nach einem Diebstahl in einer Drogerie bittet die Polizei um Mithilfe aus der Bevölkerung. Am 8. und 29. August betrat ein Mann eine Drogerie in der Hauptstraße in Arnsberg. Er legte verschiedene Parfüms in seinen Warenkorb und verließ den Laden ohne die Ware zu bezahlen. Lichtbilder des Gesuchten finden Sie hier: https://polizei.nrw/fahndung/93272 Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Arnsberg unter der 02932 / 90 200. Rückfragen von ...

mehr