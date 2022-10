POL-SE: Halstenbek - Einbruch in Handwerkerfahrzeug

Bad Segeberg (ots) - Am Dienstagabend, den 25.10.2022, ist es im Mittelweg in Hasloh zu einer versuchten Brandstiftung gekommen. Einsatzkräfte der Feuerwehr hatten das leerstehende Gebäude der Gemeinde um 20:10 Uhr zu Übungszwecken betreten und hierbei zufällig Rauch festgestellt. Mehrere in dem Gebäude befindliche Gegenstände waren in Brand gesetzt worden und qualmten stark. Zudem wurden mehrere Graffiti und ...

