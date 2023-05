Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannter Fahrradfahrer schlägt Passant nieder und raubt Bargeld - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Ein unbekannter Fahrradfahrer soll am Sonntagnachmittag (30.04.2023) an der Mercedesstraße einen 62 Jahre alten Mann niedergeschlagen und mehrere Hundert Euro geraubt haben. Der 62-Jährige war zwischen 14.00 Uhr und 16.00 Uhr auf einem Radweg entlang der Mercedesstraße unterwegs, als ihm der Unbekannte entgegenkam. Der Radfahrer hielt an und begann auf den 62-Jährigen einzuschlagen. Nachdem dieser zu Boden gefallen war, schlug der Radfahrer weiter auf ihn ein und stahl ihm das Bargeld aus der Hosentasche. Anschließend soll der Unbekannte noch mehrmals mit seinem Fahrrad an dem 62-Jährigen vorbeigefahren sein, bevor er in unbekannte Richtung davonfuhr. Das Opfer erstattete erst am nächsten Tag Anzeige bei der Polizei. Bei dem Fahrradfahrer soll es sich um einen etwa 20 bis 30 Jahre alten und rund 170 Zentimeter großen Mann handeln. Er trug einen braunen Cowboyhut, eine blaue Jeanshose und eine blaue Jacke. Er war mit einem älteren Herrenrad mit grünem Rahmen unterwegs. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell