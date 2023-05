Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Einbrecher überrascht - Zeugen gesucht -

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Eine böse Überraschung erlebte am späten Sonntagabend (30.04.2023) eine 56-jährige Frau, als sie gegen 22.20 Uhr zwei Einbrecher überraschte, die in ihrer Wohnung an der Straße In der Lüsse ihr Unwesen trieben. Das Opfer stellte die beiden unbekannten Täter in ihrem Schlafzimmer fest, als sie nach Hause kam. Als dies die beiden Einbrecher bemerkten, flüchteten sie über ein Fenster in Richtung Hopfauer Weg. Eine sofort eingeleitete Großfahndung verlief leider ergebnislos, eine Täterbeschreibung konnte die Dame aufgrund der Dunkelheit nicht geben. Wie bislang bekannt ist, stahlen die beiden Einbrecher Schmuck im Wert von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei unter der Rufnummer +4971189905778 in Verbindung zu setzen.

