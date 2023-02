LPI-NDH: Fahren ohne unter Einwirkung berauschender Mittel

Nordhausen (ots) - Verkehrsgeschehen: Zu einer ungewöhnlichen Unfallaufnahme wurde die Polizei am 25.02.2023 / 06:40 Uhr gerufen. Der 24jährige Fahrer eines Pkw Audi war auf der L 1015 in Richtung Breitenworbis, aus Hüpstedt kommend, mit einem Hausschwein, welches die Straße querte, kollidiert. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1.500,-EUR. Das Tier konnte an der Unfallstelle an den Eigentümer übergeben ...

