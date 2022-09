POL-LB: Leonberg: 30-Jähriger bespuckt Polizeibeamten

Ludwigsburg (ots) - Zwischen Freitagabend und Sonntagmittag kam es in Sindelfingen zu einem weiteren Einbruch in eine Gemeinschaftsschule in der Theodor-Heuss-Straße, nachdem im gleichen Tatzeitraum bereits in zwei Kindertagesstätten im Liegnitzer Weg und in der Feldbergstraße sowie in ein Schulgebäude in der Sommerhofenstraße eingebrochen wurde (vgl. Pressemitteilungen vom 26.09.2022, 10:35 Uhr, 11:54 Uhr und 15:29 ...

mehr