Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Mutmaßlich Passanten bedroht - Zeugen gesucht

Stuttgart-Ost (ots)

Am Samstag (29.04.2023) kam es am Stöckachplatz zu einer mutmaßlichen Bedrohung mehrerer Passanten. Ein 25-jähriger Mann soll gegen 18.45 Uhr mit einer Schere in der Hand eine Passantin aufgefordert haben, die Straßenseite zu wechseln. Anschließend soll er auf einen älteren Herrn, der sich in Begleitung eines Kindes befand, zugegangen sein und auch diesen bedroht haben, wobei es auch zu einer Rangelei gekommen sein soll. Ob der Tatverdächtige hierbei die Schere noch in der Hand hielt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Der Tatverdächtige, der alkoholisiert war und sich mutmaßlich in einem psychischen Ausnahmezustand befand, wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht. Zeugen und mögliche Geschädigte, insbesondere der Mann, mit dem es zur Rangelei kam, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903500 bei den Beamtinnen und Beamten des Polizeireviers 5 Ostendstraße zu melden.

