Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Flüchtige Räuber gesucht

Gelsenkirchen (ots)

Nach einem Raub in einer Wohnung in Bismarck am Sonntag, 7. August 2022, sucht die Polizei nach Zeugen. Drei Unbekannte waren gegen 21.40 Uhr in die Wohnung eines 42-Jährigen an der Straße Blackmannshof eingedrungen. Die Maskierten schlugen den Gelsenkirchener und entwendeten diverse Wertsachen sowie Bargeld, ehe sie von der Örtlichkeit flüchteten. Der 42-Jährige wurde bei der Tat verletzt und zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Nun sucht die Polizei nach Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können. Hinweise zu den Flüchtigen nimmt das Kriminalkommissariat 21 unter der Telefonnummer 0209 365 8112 oder die Kriminalwache unter 0209 365 8240 entgegen.

