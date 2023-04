Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Bei Rangelei beraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein 23-jähriger Mann ist in der Nacht zum Sonntag (30.04.2023) auf der Königstraße beraubt worden. Gegen 01.45 Uhr kam es vor dem Königsbau zu einer Rangelei zwischen zwei 23 und 26 Jahre alten Männer, in deren Verlauf der 26-Jährige dem Geschädigten eine Halskette sowie eine Uhr entriss und entwendete. Polizeibeamte nahmen den Tatverdächtigen in der Nähe vorläufig fest. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er wieder auf freien Fuß gesetzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

