POL-S: Pkw von Fahrbahn abgekommen

Stuttgart-Feuerbach (ots) - Zwei 22-jährige Frauen sind am Freitagabend (28.04.2023) in obszöner Weise belästigt worden. Die Frauen gingen gegen 22.15 Uhr die Burgenlandstraße entlang, als ihnen auf Höhe der Hausnummer 46 ein 29-jähriger Mann entgegentrat und sichtbar sexuelle Handlungen an sich vornahm. Der 29-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung nach kurzer Flucht festgenommen werden und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuss ...

