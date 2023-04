Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Exhibitionist festgenommen

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Zwei 22-jährige Frauen sind am Freitagabend (28.04.2023) in obszöner Weise belästigt worden. Die Frauen gingen gegen 22.15 Uhr die Burgenlandstraße entlang, als ihnen auf Höhe der Hausnummer 46 ein 29-jähriger Mann entgegentrat und sichtbar sexuelle Handlungen an sich vornahm. Der 29-Jährige konnte im Rahmen der Fahndung nach kurzer Flucht festgenommen werden und wurde nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuss gesetzt. Weitere Geschädigte oder Zeugen könnten sich unter der Rufnummer 0711/8990-5778 an die Kriminalpolizei wenden.

