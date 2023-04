Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Landesweiter Verkehrsfahndungstag

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Donnerstag (27.04.2023) anlässlich des landesweiten Verkehrsfahndungstags an der Heinrich-Baumann-Straße Verkehrskontrollen durchgeführt. Die Beamten kontrollierten zwischen 11.30 Uhr und 20.00 Uhr über 100 Fahrzeuge sowie mehr als 200 Personen und stellten dabei über 20 Verstöße fest. Darunter fielen 16 Verkehrsverstöße sowie sieben Verstöße gegen das Betäubungsmittelgesetz. Die Beamten beschlagnahmten in einem Fall rund 20 Gramm mutmaßliches Marihuana sowie mehrere mutmaßliche Ecstasy-Tabletten und über Tausend Euro Bargeld. In weiteren Fällen beschlagnahmten sie mehrere Tauben nach dem Tierschutzgesetz sowie mutmaßliches Diebesgut. Außerdem kontrollierten die Beamten einen 26 Jahre alten Mann, gegen den ein europäischer Haftbefehl vorlag. Der daraufhin festgenommene rumänische Staatsangehörige wird im Laufe des Freitags (28.04.2023) einem Haftrichter vorgeführt.

