Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Rauschgifthändler nach Flucht festgenommen

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Mittwoch (26.04.2023) einen 35 Jahre alten Mann festgenommen, der im Verdacht steht, ohne Fahrschein in der Stadtbahn gefahren und mit Rauschgift gehandelt zu haben. Mitarbeiter des Prüfpersonals kontrollierten den Tatverdächtigen gegen 15.00 Uhr in der Linie U2 Richtung Berliner Platz. Da der 35-Jährige keinen gültigen Fahrschein vorzeigen und sich nicht ausweisen konnte, riefen sie an der Haltestelle Berliner Platz die Polizei. Beim Erblicken der Polizisten ergriff der Tatverdächtige die Flucht. In der Leuschnerstraße nahmen ihn die Beamten schließlich fest. Ein Zeuge beobachtete, dass der Tatverdächtige bei seiner Flucht mehrere Gegenstände wegwarf. Als die Polizisten den Fluchtweg absuchten, entdeckten sie zehn Verkaufsportionen mutmaßliches Kokain. Außerdem beschlagnahmten sie bei ihm über 500 Euro mutmaßliches Dealergeld. Der Tatverdächtige mit albanischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Donnerstags (27.04.2023) mit Haftbefehlsantrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

