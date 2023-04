Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Anhänger aufgebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte Täter haben am Mittwoch (26.04.2023) an der Güterstraße einen Anhänger aufgebrochen, der auf einem Grundstück steht und als Wohnraum genutzt wird. Die Täter brachen zwischen 15.30 Uhr und 23.00 Uhr das an der Tür des Anhängers angebrachte Vorhängeschloss auf und stahlen aus dem Inneren unter anderem eine Tasche der Marke Gucci sowie Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der der Telefonnummer +4971189905778 an die Kriminalpolizei zu wenden.

