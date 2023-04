Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Spaziergängerin sieht Einbrecher über Zaun steigen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Vaihingen (ots)

Drei Unbekannte sind am Dienstag (25.04.2023) in ein Einfamilienhaus an der Karl-Weller-Straße eingebrochen. Die Täter hebelten gegen 22.00 Uhr ein Kellerfenster auf, gelangten so in die Räumlichkeiten und durchsuchten sie. Anschließend flüchteten sie aus dem Haus, stiegen über den Gartenzaun und rannten davon. Eine Spaziergängerin beobachtete die drei dunkel gekleideten Personen dabei und alarmierte die Polizei. Eine umgehend eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief jedoch ohne Erfolg. Ob die Täter etwas Erbeuteten, ist Teil der Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei den Beamtinnen und Beamten der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell