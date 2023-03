POL-HRO: Alkoholfahrer mit fast 3 Promille gestoppt

Rostock (ots) - Rostocker Firmen wurden in der vergangenen Nacht von Einbrechern heimgesucht. Mitarbeiter stellten die Einbrüche am frühen Dienstagmorgen fest und informierten die Polizei. Die unbekannten Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt in eine Reparaturwerkstatt sowie in eine Elektrofirma im Rostocker Stadtteil Dierkow und entwendeten teilweise hochwertiges Werkzeug. In einem weiteren Fall versuchten die ...

mehr