Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: In Kindertagesstätte eingebrochen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte sind am Dienstag (25.04.2023) oder Mittwoch (26.04.2023) in eine Kindertagesstätte an der Dilleniusstraße eingebrochen und haben Bargeld gestohlen. Die Diebe hebelten zwischen 16.15 Uhr und 07.30 Uhr die Tür zur Kindertagesstätte auf und durchsuchten die Räumlichkeiten. Sie stahlen einen Tresor in dem sich etwa 50 Euro Bargeld befanden und entkamen unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903600 an das Polizeirevier 6 Martin-Luther-Straße zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell