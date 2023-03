Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Wielen - Zusammenstoß zwischen Traktor und PKW

Wielen (ots)

Am gestrigen Dienstag kam es gegen 13:35 Uhr in Wielen zu einem Verkehrsunfall. Der 22-jährige Fahrer eines Traktorgespannes und der 32-jährige Fahrer eines Citroen befuhren hintereinander die L43 in Richtung der Niederlande. In Höhe eines Feldweges beabsichtigte der 32-Jährige das Traktorgespann zu überholen, übersah aber, dass sich das Gespann bereits im Abbiegevorgang nach links befand. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wodurch der 32-Jährige schwer verletzt wurde und mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 3000 Euro.

