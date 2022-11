Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Einbrüche im HSK

Hochsauerlandkreis (ots)

Winterberg: Am Montag gegen 17:15 Uhr ist ein Einbrecher in eine Wohnung in der Straße "Am Postteich" eingebrochen. Als die Bewohnerin nach Hause kam bemerkte sie eine geöffnete Terrassentür und sah eine Person durch den Flur huschen. Die Person flüchtete durch die Terrassentür. Nach ersten Erkenntnissen wurde Schmuck entwendet. Hinweise richten Sie bitte an die Polizeiwache in Winterberg unter der 02981 / 90 200.

