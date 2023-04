Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Nach Unfall davongefahren - Zeugen gesucht

Stuttgart-Nord (ots)

Ein unbekannter Autofahrer ist am Mittwochnachmittag (26.04.2023) nach einem Unfall, bei dem eine Rollerfahrerin auf der Kreuzung Birkenwaldstraße / Straße Am Kochenhof gestürzt ist, davongefahren, ohne sich um die verletzte Frau zu kümmern. Die 48 Jahre alte Vespa-Fahrerin fuhr gegen 14.00 Uhr bei Grün von der Birkenwaldstraße in die Kreuzung ein. Der unbekannte männliche Fahrer eines schwarzen Mercedes soll zu diesem Zeitpunkt bei Rot von der Straße Am Kochenhof über den Kreuzungsbereich in Richtung Friedrich-Ebert-Straße gefahren sein. Die 48-Jährige musste daraufhin stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern und kam dabei zu Fall. Der Mercedes-Fahrer fuhr anschließend über die Friedrich-Ebert-Straße davon, ohne sich um die Unfallfolgen zu kümmern. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer +4971189903800 an das Polizeirevier 8 Kärntner Straße zu wenden.

