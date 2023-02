Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Peheim - Einbruch in eine Wohnung

Am Dienstag, 7. Februar 2023, gegen 6.50 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person in eine Doppelhaushälfte in der Dietrich-Bonhoeffer-Straße einzubrechen. Nachdem die Person bei der Tatbegehung auf einen im Haus befindlichen, lautstark bellenden Hund aufmerksam wurde, flüchtete die Person. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Garrel - Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung

Am Dienstag, 7. Februar 2023, gegen 19.17 Uhr, fuhr ein 35-jähriger Autofahrer aus Garrel auf der Cloppenburger Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass es sich bei dem vorgezeigten Führerschein um eine Fälschung handelte und der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Das gefälschte Dokument wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt.

Essen (Oldenburg) - Pkw-Brand

Am Dienstag, 7. Februar 2023, gegen 16.10 Uhr, fuhr ein 63-jähriger Autofahrer aus Eggermühlen auf der Quakenbrücker Straße, als während der Fahrt das Fahrzeug anfing zu qualmen. Im Bereich einer Ampel kam das Fahrzeug zum Stehen und der Fahrer stieg aus. Im weiteren Verlauf fing das Fahrzeug Feuer und brannte schließlich völlig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Essen war mit mehreren Fahrzeugen und ca. 20 Einsatzkräften vor Ort.

Garrel - Verkehrsunfall

Am Dienstag, 7. Februar 2023, kam es gegen 15.00 Uhr auf der Straße Im Fange zu einem Verkehrsunfall: Eine 58-jährige PKW-Fahrerin aus Friesoythe missachtete aufgrund des niedrigen Sonnenstandes die Vorfahrt eines von rechts kommenden 37-jährigen PKW-Fahrers aus Garrel. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch an beiden PKWs Sachschaden in Höhe von insgesamt 10.000 Euro entstand. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Beide Unfallbeteiligten wurden leicht verletzt mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Schneiderkrug - Fahren unter Alkoholeinfluss

Am Mittwoch, 8. Februar 2023, wurde ein 26-jähriger Fahrzeugführer aus Großenkneten in der Sülzbührener Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei ergab sich der Verdacht, dass er unter Alkoholeinfluss stand. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,96 Promille. Dem 26-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen, die Weiterfahrt untersagt und sein Führerschein sichergestellt.

Cloppenburg OT Emstekerfeld - Verstoß Pflichtversicherungsgesetz

Am Dienstag, 07. Februar 2023, wurde gegen 18.05 Uhr auf der Emsteker Straße ein 39-jähriger Cloppenburger auf einem E-Scooter festgestellt, für den kein Versicherungsschutz bestand. Dem 39-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt.

