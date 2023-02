Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Nordkreis Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Saterland/Ramsloh - Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Zwischen Freitag, den 27. Januar 2023, gegen 00.00 Uhr und Montag, den 6.Februar 2023, um 17.00 Uhr brachen bislang unbekannte Personen in ein Wohnhaus an der Nelkenstraße ein. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Ob etwas entwendet wurde ist bislang noch nicht bekannt. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Saterland 04498 923770 entgegen.

Saterland - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Montag, den 6. Februar 2023, gegen 18.05 Uhr befuhr ein 22-jähriger Saterländer mit seinem PKW die Wittensander Straße. Bei der Kontrolle ergab sich der Verdacht, dass der Fahrzeugführer unter Drogeneinfluss stand. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Eine Blutentnahme wurde angeordnet und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. Eine Weiterfahrt wurde untersagt.

Saterland - Brand

Am 6. Februar 2023, kurz vor 13.00 Uhr kam es in einem Wohnhaus am Fordeweg zu einem Brand. Durch eine Paketzustellerin, die den akustischen Ton des Rauchmelders gehört und den Qualm im Haus bemerkt hatte, war die Feuerwehr alarmiert worden. Durch die freiwillige Feuerwehr Ramsloh, die mit 5 Löschfahrzeugen und 40 Kameraden vor Ort war, konnte der Brand gelöscht werden. Durch das Feuer wurde das Mobiliar beschädigt. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist zurzeit nicht bekannt.

