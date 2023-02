Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Bereich Cloppenburg

Cloppenburg/Vechta (ots)

Cloppenburg - Versuchter Diebstahl

In der Zeit zwischen Freitag, 3. Februar 2023, 17.0 Uhr und Montag, 6. Februar 2023, 8.30 Uhr, versuchte eine bislang unbekannte Person den Katalysator eines BMW 320 zu entwenden, welcher auf einem Schotterparkplatz Am Bürgerpark stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Peheim - Fahrraddiebstahl

Am Freitag, 3. Februar 2023, zwischen 14.00 Uhr und 18.00 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person ein Herrenfahrrad der Marke Gazelle, welches auf einem Privatgrundstück in der Straße Lürken Tannen verschlossen stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Molbergen - Neubau angegangen

In der Zeit zwischen Sonntag, 5. Februar 2023, zwischen 15.00 Uhr und Montag, 6. Februar 2023, 7.40 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person mehrere an einem Neubau angebrachte Kupfer-Fallrohre. Außerdem verschafften sie sich Zugang zum Neubau und entwendeten Kabel. Da im Haus Gasgeruch wahrgenommen wurde, wurde auch die Feuerwehr alarmiert. Diese konnte Entwarnung geben.

Cloppenburg - Versuchter Zigarettenautomatenaufbruch

In der Zeit zwischen Sonntag, 5. Februar 2023, 23.00 Uhr, und Montag, 6. Februar 2023, 8.10 Uhr, versuchten bislang unbekannte Personen einen Zigarettenautomaten in der Borsingstraße gewaltsam mit einem mutmaßlichen Böller zu öffnen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Cloppenburg unter 04471 18600 entgegen.

Cloppenburg - Pkw-Brand

Am Montag, 6. Februar 2023, um 10.55 Uhr, geriet aus bislang unbekannten Gründen die Motorhaube eines Pkw in der Kuckuckstraße in Brand. Die Freiwillige Feuerwehr war mit insgesamt 20 Einsatzkräften und drei Fahrzeugen im Einsatz.

Molbergen - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Sonntag, 4. Februar 2023, 18.00 Uhr und Montag, 6. Februar 2023,6.30 Uhr, drang eine bislang unbekannte Person in eine Halle in der Straße Am Buchenbaum ein. Bei vier Fahrzeugen wurde jeweils ein Reifen zerstochen. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Molbergen unter 04475 941220 entgegen.

Cloppenburg - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 6. Februar 2023, 11.40 Uhr, fuhr ein 57-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Straße Filberg, obwohl ihm bereits die Fahrerlaubnis entzogen worden war. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Cloppenburg - Fahren unter Einfluss von Betäubungsmitteln

Am Montag, 6. Februar 2023, um 16.20 Uhr, fuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Cloppenburg auf der Eisenbahnstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein Vortest verlief positiv. Es wurde eine Blutprobe entnommen und die Weiterfahrt untersagt. Gegen den jungen Mann wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

Cloppenburg - Verkehrsunfall

Am Montag, 6. Februar 2023, gegen 12.25 Uhr, fuhr ein 54-jähriger Autofahrer auf der B213 in Richtung Lastrup. Aufgrund eines medizinischen Notfalls kam der Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kam an der dortigen Leitplanke zum Stehen. Der Mann wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Halen - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am 6. Februar 2023, um 11.20 Uhr, wollte ein 30-jähriger Autofahrer aus Garrel vom Emsteker Weg auf die Höltinghauser Straße abbiegen. Dabei kam es zu Zusammenstoß mit dem von links kommenden, vorfahrtsberechtigten 56-jährigen Autofahrer aus Emstek. Der 30-jährige Autofahrer wurde dabei leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht.

Löningen - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 6. Februar 2023, 11.00 Uhr bis 12.30 Uhr, fuhr eine unbekannte Person mit einem Pkw beim Rangieren auf einem Parkplatz vor einer Spielhalle in der Straße Zum Tennispark gegen einen Audi A4 und beschädigte ihn dadurch. Die Person entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Löningen unter 05432 803840 entgegen.

Löningen - Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen

Am Montag, 6. Februar 2023, um 19.10 Uhr, fuhr eine 32-jährige Autofahrerin aus Friesoythe auf dem Linderner Damm in Richtung Löningen. In Höhe der Auffahrt zur B213 wollte sie nach links auf diese abbiegen. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem 41-jährigen Autofahrer aus Löningen, welcher den Linderner Damm in Richtung Lindern befuhr. Bei dem Unfall wurden die 32-jährige Autofahrerin und der 41-jährige Autofahrer sowie dessen 10-jährige Mitfahrerin leicht verletzt.

