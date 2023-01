Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Festnahme nach Wohnungseinbruch

Recklinghausen (ots)

Am Sonntagabend nahm die Polizei einen mutmaßlichen Einbrecher fest, der bei einem Einbruch an der Lortzingstraße vom Wohnungsinhaber überrascht wurde. Der Mann verschaffte sich gegen 20.20 Uhr über ein Fenster Zutritt zum Haus und wurde bei der Durchsuchung der Wohnräume ertappt. Daraufhin flüchtete er sofort aus dem geöffneten Fenster. Die informierten Beamten trafen in unmittelbarer Tatortnähe einen Tatverdächtigen, einen 27-jährigen Hertener, an und nahmen ihn fest. Die Ermittlungen dauern an.

