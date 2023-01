Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Datteln

Auf der Hermannstraße wurde zwischen Samstagnachmittag und dem späten Samstagabend in ein Wohnhaus eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten vom Garten aus eine Terrassentür auf und durchsuchten dann das Erdgeschoss des Hauses nach Diebesgut. Gestohlen wurde Bargeld.

Dorsten

In der Nacht auf Sonntag wurde bei einem Wettbüro auf der Borkener Straße eingebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen schlugen die unbekannten Täter ein Fenster ein und gelangten so ins Gebäude. Dort hebelten sie dann noch eine Kasse auf und nahmen Geld heraus. Der Versuch, einen dortigen Tresor zu öffnen, misslang.

Am Wulfener Markt sind unbekannten Täter in der Nacht auf Sonntag in Geschäftsräume eingebrochen. Nachdem ein Fenster aufgehebelt war, durchsuchten die Täter mehrere Behältnisse. Ob etwas gestohlen wurde, ist noch unklar. Beim Verlassen des Gebäudes wurde ein Alarm ausgelöst, das war um 2.28 Uhr. Wer Verdächtiges beobachtet hat, wird gebeten, die Polizei zu informieren.

Mit Bargeld flüchteten unbekannte Täter aus einem Haus am Dachsweg. Dort waren sie am späten Freitagnachmittag eingebrochen, indem sie eine Terrassentür aufhebelten. Die Innenräume durchsuchten sie nach Diebesgut.

Auch an der Klosterstraße brachen Unbekannte am Freitag in ein Haus ein. Zwischen 16.45 Uhr und 23 Uhr hebelten sie eine Kellertür auf und durchwühlten die Räumlichkeiten auf der Suche nach Diebesgut. Sie entkamen unerkannt mit Geld.

Recklinghausen

Geld erbeuteten Einbrecher aus einem Wohnhaus Im Reitwinkel. Dort wurde am Samstagabend eingebrochen. Die unbekannten Täter hebelten ein Fenster im Erdgeschoss auf und gingen dann - offenbar gezielt - zur Wohnung im Obergeschoss. Dort wurden verschiedene Räume durchsucht. Die Täter flüchteten mit Bargeld und alten Münzen vom Tatort.

Am Freitag brachen Unbekannte zwischen 14 Uhr und 16 Uhr in eine Wohnung Am Quellberg ein. Sie öffneten und durchsuchten Schränke und Behältnisse. Mit Geld und diversen elektronischen Geräten flüchteten sie in unbekannte Richtung.

Gladbeck

An der Roßheidestraße verschafften sich Einbrecher Zutritt zu einem Haus, indem sie die Terrassentür aufhebelten. Sie durchsuchten die Räume und entkamen unerkannt mit Schmuck. Der Einbruch geschah am Freitag, in der Zeit von 17.50 Uhr bis 19 Uhr.

In einen Freizeittreff brachen Unbekannte in der Nacht zu Freitag an der Schachtstraße ein. Eine Sicherheitsfirma meldete den Einbruch bei der Polizei. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar.

An der Horster Straße (Brauck) hebelten Einbrecher eine Tür eines Cafes auf, nachdem sie ein Rolltor hochgeschoben hatten. Drinnen brachen sie Spielautomaten auf und nahmen das Geld an sich. Sie flüchteten unerkannt.

Haltern am See

Zwischen dem 04.01. und dem 07.01.2023 brachen unbekannte Täter ein Fenster eines Hauses an der Borkenbergestraße auf. Sie durchsuchten die Räume nach möglichem Diebesgut und flüchteten mit Jacken und Uhren in unbekannte Richtung.

Die Polizei bittet unter Tel. 0800/2361 111 um Hinweise.

