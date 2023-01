Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten/Gladbeck: Fahndung nach schwerer Vergewaltigung (Foto) - Wer kennt den Aufenthaltsort des Mannes?

Recklinghausen (ots)

Die Polizei Recklinghausen sucht nach einem 28-jährigen Mann, der sich nach aktuellen Erkenntnissen im Bereich Gladbeck aufhalten soll. Er steht im Verdacht an einer schweren Vergewaltigung in Herten beteiligt gewesen sein. Jetzt wird per Öffentlichkeitsfahndung nach dem Tatverdächtigen gesucht. Fotos des Mannes finden sich im Fahndungsportal unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/95489

Wer kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben? Die Ermittler der Kripo nehmen jeden Hinweis unter der Tel. 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell