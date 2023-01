Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Jugendlicher schlägt Waltroper - Wer kann Hinweise geben?

Recklinghausen (ots)

Ein Jugendlicher attackierte am frühen Freitagabend um 17.45 Uhr einen 29-jährigen Waltroper Am Moselbach vor einem Geschäft. Er schlug den Waltroper mit einer Eisenstange und verletzte hin dabei. Rettungskräfte versorgten den 29-Jährigen und brachten ihn dann in ein Krankenhaus. Er gilt als leicht verletzt. Zum Tatzeitpunkt war noch ein zweiter Jugendlicher anwesend. Eine nähere Beschreibung der beiden Minderjährigen, außer dass sie ca 1,75m und etwa 1,85m groß sein sollen, ist nicht möglich.

Der Waltroper hatte etwa eine dreiviertel Stunde zuvor eine Gruppe Jugendlicher an der Straße Zum Tal zur Ruhe ermahnt, da diese lauthals gegen Türen und Fenster der Wohnhäuser gesprungen seien. Ein Zusammenhang des körperlichen Übergriffs auf den Waltroper kann nicht ausgeschlossen werden und wird seitens der Kripo geprüft.

Falls jemand etwas gesehen oder bemerkt hat, wird er gebeten, sich bei der Polizei unter der Tel. 0800 2361 111 zu melden.

