Lohne - Sachbeschädigung

In der Zeit zwischen Freitag, 3. Februar 2023, 18.00 Uhr und Sonntag, 5. Februar 2023, 18.15 Uhr, zerstörte eine bislang unbekannte Person die Heckscheibe eines Opel Corsa C, welcher in der Von-Stauffenberg-Straße stand. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Vechta - Trunkenheit im Verkehr

Am Sonntag, 5. Februar 2023, um 19.56 Uhr, fuhr eine 32-jährige Autofahrerin aus Vechta auf der Rombergstraße und wurde von der Polizei kontrolliert. Die Polizeibeamten hatten den Verdacht, dass der Mann unter Alkoholeinfluss stehen könnte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,53 Promille. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt, die Weiterfahrt untersagt und der Führerschein sichergestellt.

Holdorf - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, den 6. Februar 2023, um 02.35 Uhr befuhr ein 31-Jähriger aus Hamburg die Große Straße mit einem Pkw, obwohl er nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Weiterhin steht er im Verdacht, unter Einfluss von Betäubungsmitteln gefahren zu sein. Es wurde eine Blutentnahme durchgeführt.

Vechta - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Sonntag, 05. Februar 2023, 23:38 Uhr, befuhr ein 28-jähriger Mann aus Vechta mit einem Pkw die Bremer Straße und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier mussten die Polizeibeamten feststellen, dass der Mann nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Vechta - Fahren unter Drogeneinfluss

Am Sonntag, 5. Februar 2023, gegen 19.46 Uhr, befuhr eine 22-jährige Frau aus Vechta mit einem Pkw den Neuen Markt und wurde von der Polizei kontrolliert. Hier hatten die Polizeibeamten den Verdacht, dass die Frau unter Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenvortest lieferte ein positives Ergebnis. Es folgte die Entnahme einer Blutprobe. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Dinklage - Diebstahl

Am Freitag, 3. Februar 2023, gegen 21.30 Uhr entwendeten bislang unbekannte Personen ein schwarzes iPhone 11, welches kurzzetig auf dem Tisch in einer Partyhütte in der Bahler Straße abgelegt wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Dinklage unter der Telefon-Nummer 04443-97749-0 entgegen.

Vechta - Tuning

Am Samstag, 4. Februar 2023, 21.05 Uhr befuhr ein 21-jähriger Mann aus Lohne mit seinem Pkw die Große Straße. Am Fahrzeug des 21-jährigen Autofahrers wurden Sonderräder verbaut, welche einer Abnahme bedürfen. Weiter wurde der Endschalldämpfer aufgebohrt. Das vordere Kennzeichen des Kfz wurde zudem durch Glas verdeckt. Diese Veränderungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Ihm wurde die Weiterfahrt untersagt.

Doch am Sonntag, 5. Februar 2023, 07.45 Uhr befuhr der 21-jährige Autofahrer erneut den öffentlichen Verkehrsraum, die Lohner Straße, obwohl die Betriebserlaubnis erloschen war. Das Kennzeichenpaar sowie der Fahrzeugschein wurden sichergestellt und die Weiterfahrt erneut untersagt.

Holdorf - Verkehrsunfallflucht

Am Samstag, 4. Februar 2023, zwischen 14.20 Uhr und 17.15 Uhr, ereignete sich auf dem Parkplatzgelände an der Sporthalle in der Großen Eschstraße eine Verkehrsunfallflucht. Eine bislang unbekannte Person beschädigte beim Ein- oder Ausparken mit einem Fahrzeug einen ordnungsgemäß geparkten Mercedes Benz CLA 200. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Holdorf unter 05494 914200 entgegen.

Goldenstedt - Unbekannter versucht Kiosk zu überfallen

Am Freitag, 3. Februar 2023, kurz vor 22.00 Uhr, klopfte ein männlicher Unbekannter zunächst an die bereits verschlossene Eingangstür eines Kioskes in der Hauptstraße. Die Mitarbeiterin schloss auf und öffnete die Tür einen Spalt breit, da sie dachte, dass es ein verspäteter Kunde sei. Hier erkannte sie jedoch, dass der Mann maskiert und mit einer schwarzen Waffe bewaffnet war. Der Mann versuchte noch seine Hand durch die Öffnung zu schieben und forderte sie auf, ihn hereinzulassen. Dies gelang ihm jedoch nicht, da die Frau sofort die Tür zudrückte und abschloss. Der unbekannte Mann entfernte sich daraufhin in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zum Auffinden des Mannes. Der Unbekannte soll ca. 20 bis 25 Jahre alt, ca. 170cm bis 180cm groß und von normaler Statur gewesen sein. Er war mit einer schwarzen Jacke und schwarzen Handschuhen sowie einer schwarzen Sturmhaube bekleidet. Der Mann sprach Deutsch mit Akzent und hatte eine Tätowierung auf dem linken Unterarm. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Vechta unter 04441 9430 entgegen.

Schneiderkrug - Tuning

Am Freitag, 3. Februar 2023, 19.10 Uhr befuhr eine 22-jährige Frau aus Visbek mit ihrem Pkw die Sülzbührener Straße. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle konnte festgestellt werden, dass an ihrem Fahrzeug ein Gewindefahrwerk und Sonderräder verbaut wurden, welche nicht in der Kombination abgenommen worden sind. Diese Veränderungen führten zum Erlöschen der Betriebserlaubnis. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

