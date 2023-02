Polizeiinspektion Cloppenburg/Vechta

POL-CLP: Pressemeldungen aus dem Landkreis Vechta

Cloppenburg/Vechta (ots)

Visbek - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 4. Februar 2023, in der Zeit von 13.30 Uhr bis 14.00 Uhr entwendeten unbekannte Personen in der Rechterfelder Straße die Geldbörse samt Inhalt einer 63-jährigen Frau, als diese sich für Einkäufe in dem dort ansässigen Verbrauchermarkt aufhielt. Die Geldbörse führte die 63-Jährige in ihrer Jackentasche mit sich. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Visbek (Tel.: 04445-95047-0) entgegen.

Steinfeld - Diebstahl von Brennholz

In der Zeit zwischen Samstag, 14. Januar 2023, 16.00 Uhr und Samstag, 4. Februar 2023, 8.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person Brennholz von einem Grundstück in der Straße Windberg. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Steinfeld - Diebstahl einer Geldbörse

Am Samstag, 4. Februar 2023, gegen 10.30 Uhr, entwendete eine bislang unbekannte Person die Geldbörse einer 75-jährigen Frau, während sich diese in einem Verbrauchermarkt in der Lohner Straße aufhielt. Die Geldbörse lag in einem Einkaufsbeutel, welcher am Einkaufswagen hing. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Steinfeld unter 05492960660 entgegen.

Vechta - Tatverdächtiger Kupferdieb gestellt dank einem aufmerksamen Zeugen

Am Montag, 6. Februar 2023, gegen 20.40 Uhr, ging bei der Polizei die Meldung ein, dass es zu einem möglichen Diebstahl bei der Wertstoffsammelstelle in Langförden gekommen sei. Einem aufmerksamen Zeugen waren eine verdächtige Person sowie ein Fahrzeug aufgefallen. Vor Ort konnte ein 26-jähriger Tatverdächtiger aus Visbek angetroffen werden, welcher gerade im Begriff war, den Tatort mit seinem Pkw zu verlassen. Bei der Kontrolle stellten die Polizeibeamten Diebesgut fest, welches von der Wertstoffsammelstelle stammte. Dabei handelte es sich um Kupfer und Kabel. Nach Aufnahme des Sachverhaltes und den polizeilichen Maßnahmen wurde der Tatverdächtige wieder entlassen.

Lohne - Diebstahl von zwei Sattelzugmaschinen

In der Zeit zwischen Freitag, 3. Februar 2023, 19.30 Uhr und Samstag, 4. Februar 2023, 11.00 Uhr, entwendeten bislang unbekannte Personen von einem freizugänglichen Gelände einer Logistikfirma in der Straße Krimpenforter Berg zwei Sattelzugmaschinen der Marke Volvo samt Auflieger. Wer hat zu dieser Zeit verdächtige Personen oder Fahrzeuge in tatortnähe gesehen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Lohne unter 04442 808460 entgegen.

Landkreis Vechta - Betrug

In der vergangenen Woche kam es im Landkreis Vechta erneut zu einer erfolgreichen Kurznachrichten-Betrügerei. Die Betrüger gaben sich in einer Nachricht an eine 54-jährige Frau als Tochter aus, die Unterstützung bei einer niedrigen, vierstelligen Handyrechnung benötigte. Zufälligerweise hatte ihre echte Tochter in der vergangenen Woche von Handyproblemen berichtet, sodass ihr diese betrügerische Geschichte plausibel erschien und sie das Geld überwies.

In einem anderen Fall vom Sonntag, 5. Februar 2023, hatten die Betrüger nicht so viel Glück. Auch hier hatten sie sich als Tochter einer 66-jährigen Frau ausgegeben und forderten einen Geldbetrag in Höhe einer niedrigen vierstelligen Summe. Da glücklicherweise beim OnlineBanking ein Überweisungslimit eingerichtet war, scheiterte die Überweisung. Als die Frau im Anschluss mit ihrer Tochter Rücksprache hielt, flog der Betrug auf.

Wie man sich vor dieser Masche schützen kann, ist hier nachzulesen: https://www.polizei-beratung.de/startseite-und-aktionen/aktuelles/detailansicht/enkeltrick-betrueger-nutzen-whatsapp/

Neuenkirchen-Vörden - Sachbeschädigung an Pkw

Zwischen Sonntag, 5. Februar 2023, 14.30 Uhr bis Montag, 6. Februar 23, 4.45 Uhr, beschädigten unbekannte Personen einen Audi A3, der in der Johanniterstraße geparkt stand. Hierbei wurden zwei Reifen des Fahrzeuges aufgeschnitten. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Dinklage - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 6. Februar 2023, fuhr ein Kleinkraftradfahrer auf der Quackenbrücker Straße, obwohl er nicht im Besitz der dafür erforderlichen Fahrerlaubnis war. Der Jugendliche aus dem Landkreis Vechta war lediglich im Besitz einer Prüfbescheinigung.

Steinfeld - Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Montag, 6. Februar 2023, gegen 22.00 Uhr, fuhr ein 22-jähriger Motorrollerfahrer auf der Handorfer Straße, obwohl er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Weiterfahrt wurde untersagt.

Damme - Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Am Montag, 6. Februar 2923, um 7.55 Uhr befuhr ein 24-Jähriger aus Damme den Ohlkenbergsweg mit einem Pkw in Richtung Marienstraße. Ein 61-jähriger Pedelec-Fahrer befuhr den Geh- und Radweg in die gleiche Richtung. In Höhe eines Verbrauchermarktes wollte der Pkw-Fahrer nach rechts auf den Parkplatz abbiegen und dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Pedelec-Fahrer. Der 61-Jährige wurde leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

Damme - Verkehrsunfallflucht

Am Montag, 6. Februar 2023, um 14.45 Uhr befuhr eine unbekannte Person mit einem Tieflader die L 846 von Damme in Richtung Vörden und touchierte den Außenspiegel eines entgegenkommenden Opel Zafira eines 59-Jährigen aus Nortrup. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden in Höhe von 150,00 EUR zu kümmern. Zeugenhinweise bitte an die Polizei Damme unter Telefon 0 54 91 / 99 93 60.

Vechta - Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person

Am Montag, 6. Februar 2022, 21.30 Uhr befuhr ein 18-jähriger Autofahrer aus Vechta die Friesenstraße und wollte auf die Lohner Straße abbiegen. Dabei kam zu einem Zusammenstoß mit einem 66-jährigen Mann aus Steinfeld, der zeitgleich mit seinem Pkw die Lohner Straße in Richtung Lohne befuhr. Bei dem Unfall wurde der 66-jährige Mann leicht verletzt.

