Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Sinsheim, Rhein-Neckar-Straße: Radfahrer missachtet Vorfahrt und verletzt sich leicht

Sinsheim, Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Mittwochmorgen gegen 05:45 Uhr befuhr ein 33-jähriger Radfahrer die Muthstraße in Richtung Friedrichstraße und missachtete dabei die Vorfahrt eines von rechts, aus Richtung Bahnhof, kommenden 32 Jahre alten Audi-Fahrers. Keiner der beiden Verkehrsteilnehmer konnte einen Zusammenstoß noch rechtzeitig verhindern. In der Folge stürzte der 33-Jährige auf die Motorhaube und verletzte sich leicht. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 3500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell