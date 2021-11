Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Pkw überschlägt sich und bleibt in Böschung liegen

57234 Wilnsdorf (ots)

Am Samstag, 20.11.2021, gegen 06:45 Uhr, befuhr ein 46-jähriger PKW-Fahrer die L723 aus Richtung Wilnsdorf in Fahrtrichtung Wilden. Circa 100 m nach der Autobahnunterführung, im Bereich einer Linkskurve, kam der PKW aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Fahrbahn ab, überquerte eine Leitplanke, überschlug sich im Anschluss und kam circa 30 Meter abseits, circa 5 Meter unterhalb der Fahrbahn auf den Rädern zum Stillstand. Der 46-jährige Fahrer sowie sein 21-jähriger Beifahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein geschätzter Gesamtsachschaden in Höhe von circa 7000 Euro. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen und abgeschleppt werden. Im Rahmen der Bergung des PKW musste die Fahrbahn zeitweise einseitig gesperrt werden. Zu nennenswerten Verkehrsbehinderungen kam es, aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens, nicht.

