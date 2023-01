POL-EU: Flucht endete in der Polizeiwache

Euskirchen-Flamersheim (ots) - Eine Frau (35) aus Euskirchen befuhr am Samstag (21. Januar) gegen 12.30 Uhr die Landstraße 11 in Richtung Flamersheim. Dabei brach witterungsbedingt (Schneematsch) das Heck nach links aus, sodass der Pkw folglich nach rechts von der Fahrbahn abkam und in einer Böschung mit einem Baum kollidiert. Die drei Insassen (10, 32 und 35 Jahre alt) wurden alle verletzt in ein Krankenhaus verbracht. ...

