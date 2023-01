POL-EU: Asche in Mülltonne sorgte für Feuer

53945 Blankenheim (ots) - Am Samstag um 18.50 Uhr geriet ein Wohnhaus in Blankenheimerdorf in Brand. Die alarmierte Feuerwehr war mit mehreren Löschgruppen vor Ort und konnte bei ihrem Eintreffen den Vollbrand eines Zimmers feststellen. Alle Bewohner des Hauses konnten das Gebäude rechtzeitig verlassen und blieben glücklicherweise unverletzt. Ein unmittelbar angrenzendes Nachbarhaus wurde durch das Brandgeschehen ...

