POL-EU: Pkw-Überschlag mit einem verletzten Fahrer

Mechernich (ots) - Am Mittwochmorgen (18. Januar) kam es um 9.15 Uhr in der Bruchgasse in Mechernich zu einem Verkehrsunfall. Eine 69-jährige Mechernicherin befuhr in ihrem Pkw die Bruchgasse aus Richtung Mechernich kommend in Fahrtrichtung Breitenbenden. Vor der 69-Jährigen fuhr ein 55-jähriger Fahrradfahrer. Die Mechernicherin beabsichtigte den Fahrradfahrer zu überholen. Während des Überholvorgangs wollte der ...

