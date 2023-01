POL-EU: Mehrere Verletzte nach Verkehrsunfall

Euskirchen (ots) - Am Mittwochabend (18. Januar) gegen 20 Uhr kam es in der Oderstraße in Euskirchen zu einer exhibitionistischen Handlung durch einen unbekannten Tatverdächtigen. Eine 31-jährige Frau aus Euskirchen befand sich zum Tatzeitpunkt in ihrem Pkw. Plötzlich klopfte ein Unbekannter an der Scheibe ihres Fahrzeugs. Der Unbekannte ließ seine Hose runter und entblößte sein Glied vor der 31-Jährigen. Aus ...

mehr