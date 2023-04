Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Papierspender und Schaufensterscheibe beschädigt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben in der Nacht zum Freitag (28.04.2023) zwei Männer im Alter von 20 und 25 Jahren im Bereich der Hirschstraße vorläufig festgenommen, die im Verdacht stehen, zunächst einen Papierspender und anschließend eine Schaufensterscheibe beschädigt zu haben. Ersten Ermittlungen zufolge sollen die beiden Männer gegen 02.45 Uhr eine Gaststätte an der Steinstraße betreten haben, wo mutmaßlich der 25-Jährige einen Papierspender beschädigte. Als den beiden Männern daraufhin der Ausschank von weiteren alkoholischen Getränken verweigert wurde, kam es zum Streit, bei dem offenbar der Gaststättenbesitzer und dessen Sohn mit den beiden Männern in ein Gerangel gerieten und sie schließlich aus dem Lokal brachten. Hierbei soll auch ein Schlagstock eingesetzt worden sein, wodurch die beiden 20 und 25 Jahre alten Männer leichte Verletzungen erlitten. Auf ihrem Weg zur Hirschstraße soll der ältere der beiden eine Schaufensterscheibe eingeschlagen und sich dabei verletzt haben. Alarmierte Beamte nahmen die beiden Tatverdächtigen kurz darauf vorläufig fest und versorgten die Verletzungen des Mannes bis zum Eintreffen der Rettungskräfte, die den 25-Jährigen anschließend in ein Krankenhaus brachten. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen setzen sie die beiden Männer wieder auf freien Fuß. Da es bislang unterschiedliche Versionen zum Tatablauf gibt, bittet die Polizei Zeugen, sich unter der Telefonnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

