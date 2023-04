Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Laichingen - Polizei ermittelt Flüchtigen

Ein Motorradfahrer, der sich am Montag in Laichingen nach einem Unfall aus dem Staub gemacht hat, konnte ermittelt werden.

Ulm (ots)

Wie die Polizei berichtete, war der Fahrer eines Zweirades kurz vor 14 Uhr in der Mohrenstraße in Richtung Uhlandstraße unterwegs. Aus unbekannter Ursache geriet er nach links auf die Gegenfahrbahn. Dort war eine 24-Jährige mit ihrem Peugeot unterwegs. Der Motorradfahrer stieß frontal mit dem Peugeot zusammen und stürzte. Wie Zeugen später der Polizei mitteilten, flog der Fahrer über die Motorhaube und kam auf dem Gehweg zum Liegen. Er rappelte sich auf und schaute kurz zur Unfallbeteiligten. Anschließend stieg er auf sein Motorrad und fuhr davon. Zurück blieben nur die Fahrerin des Peugeot und Fahrzeugteile des Motorrades. Die Beamten des Polizeiposten Laichingen nahmen die Ermittlungen auf und sicherten die Fahrzeugteile. Die führten sie auf die Spur zu einem Fahrzeughalter aus Laichingen. Die Polizei ermittelte schließlich das geflüchtete Fahrzeug und einen Jugendlichen, der als Fahrer in Betracht kommt. Schnell war auch klar, warum der geflüchtet war. Denn der Jugendliche ist nicht im Besitz eines Führerscheines und unternahm heimlich eine Spritztour mit dem Leichtkraftrad. Bei dem Unfall zog sich der mutmaßliche Unfallverursacher leichte Verletzungen zu. Er muss nun mit mehreren Anzeigen rechnen. Die Polizei schätzt den Schaden an dem Peugeot auf rund 1.500 Euro. Die Höhe des Schadens an der Yamaha ist noch unklar.

Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

++++0792490(TH)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell