PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Polizisten bedroht und beleidigt - Festnahme+++Mit Messern bewaffnet und Drogen dabei+++Feldbrand bei Elkershausen+++

Limburg (ots)

Pressemitteilungen der Polizei für den Kreis Limburg-Weilburg

1. Polizisten bedroht und beleidigt - Festnahme, Hadamar, Gymnasiumstraße, Mittwoch, 13.07.2022, 21:30 Uhr

(wie) In Hadamar randalierte am Mittwochabend ein Mann erst an einer Bushaltestelle und bedrohte und beleidigte dann Polizisten, er wurde festgenommen. Die Polizei wurde am Abend nach Hadamar gerufen, da ein 20-Jähriger an einem Bus randalierte und einen Busfahrer mehrfach beleidigt hatte. Der Mann befand sich beim Eintreffen der Polizei noch an der Bushaltestelle. Der Busfahrer und ein unbeteiligter Zeuge berichteten der Streife vom Verhaltens des 20-Jährigen, welcher in der gleichen Art und Weise schon öfters so aufgetreten sein soll. Im Beisein der Polizei beleidigte der 20-Jährige den Busfahrer weiter. Da er offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stand, wurde er nach Ausweisdokumenten durchsucht und erhielt anschließend einen Platzverweis. Diesem kam er nicht nach, er entfernte sich zwar ein paar Meter, jedoch nur, um aus der sicheren Entfernung die Beamten mit dem Tode zu bedrohen und massiv zu beleidigen. Als er dies auf weitere Aufforderung nicht unterließ und seinem Platzverweis nicht nachkam, wurde er festgenommen. Hierzu musste der 20-Jährige ergriffen, zu Boden gebracht und gefesselt werden. In seiner Jacke fanden die Beamten noch einen größeren Stein. Diesen wollte der Mann für eine spätere Auseinandersetzung mit anderen Kontrahenten aufgesammelt haben. Zur Durchsetzung des Platzverweises und zur Verhinderung weiterer Straftaten wurden der Mann ins Gewahrsam eingeliefert. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 2,4 Promille. Es wurden mehrere Strafanzeigen gefertigt.

2. Mit Messern bewaffnet und Drogen dabei, Limburg, Sackgasse, Mittwoch, 13.07.2022, 13:40 Uhr

(wie) Am Mittwoch stellte die Polizei verbotene Betäubungsmittel und Messer bei einem Mann sicher, der zuvor vom Ordnungsamt der Stadt Limburg kontrolliert worden war. Kollegen des Ordnungsamtes riefen die Polizei gegen 13:40 Uhr zu einem Parkhaus in der Sackgasse. Dort hatten sie einen Mann kontrolliert, der Betäubungsmittel dabei hatte und sich nicht ausweisen konnte. Eine Streife übernahm den Mann und durchsuchte ihn, wobei neben den Drogen noch zwei Klappmesser und ein Tierabwehrspray gefunden wurden. Die Identität konnte durch die Beamten verifiziert werden, da der 29-Jährige ihnen bereits bekannt war. Er wurde vorläufig fest- und mit zur Dienststelle genommen. Nachdem die Messer und das Betäubungsmittel überprüft und sichergestellt wurden, durfte der Mann die Dienststelle wieder verlassen.

3. Fahrrad in Limburg gestohlen,

Limburg, Bahnhofsplatz, Mittwoch, 29.06.2022 bis Mittwoch, 13.07.2022

(wie) Am Limburger Bahnhof wurde in den letzten Wochen ein Fahrrad gestohlen. Ein 57-Jähriger hatte sein schwarz-silbernes Fahrrad der Marke "Bulls" an einem Radständer am Bahnhof abgestellt und angeschlossen. Als er am Mittwochmorgen zu dem Abstellort zurückkehrte, war das Fahrrad verschwunden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06431/9140-0 entgegen.

4. Feldbrand bei Elkershausen,

Weinbach-Elkershausen, Landesstraße 3323, Mittwoch, 13.07.2022, 16:50 Uhr

(wie) Bei Elkershausen brannte am Mittwochnachmittag ein Feld komplett ab. Passanten verständigten gegen 16:50 Uhr die Feuerwehr und die Polizei, da an der Landesstraße 3323, der sogenannten "Hohe Straße", ein Kornfeld brennen würde. Die Einsatzkräfte begaben sich schnell zu dem großen Feld, das bereits komplett in Flammen stand. Es kam zu einer starken Rauchentwicklung. Die Polizei sperrte die L 3323 zwischen Elkershausen und Weinbach. Bereits um 17:15 Uhr hatte die Feuerwehr das Feuer von immerhin einem Hektar Ausbreitung gelöscht. Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Hohe Straße gegen 18:00 Uhr wieder freigegeben werden. Es gibt bisher keine Hinweise auf eine Brandursache.

5. Radfahrer bei Sturz schwer verletzt, Waldbrunn-Fussingen, Mittelstraße, Mittwoch, 13.07.2022, 18:50 Uhr

(wie) In Fussingen wurde ein angetrunkener Radfahrer am Mittwochabend bei einer Kollision mit einem Wohnhaus und dem folgenden Sturz schwer verletzt. Der 52-Jährige war mit seinem Zweirad bergabwärts auf der Bergstraße unterwegs. Er beabsichtigte in die Mittelstraße abzubiegen, war jedoch zu schnell und kam nach links von der Fahrbahn ab. Er kollidierte mit der Außenfassade eines Wohnhauses und verlor die Kontrolle über das Fahrrad. Der 52-Jährige stürzte und schlug mit dem Kopf auf dem Boden auf. Hierbei wurde er schwer verletzt. Der Rettungsdienst brachte den Mann in ein Krankenhaus. Der Unfall wurde von einer Zeugin beobachtet.

Original-Content von: PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell