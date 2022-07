PD Limburg-Weilburg - Polizeipräsidium Westhessen

POL-LM: +++Tödlicher Unfall in der Schleusenanlage Villmar/Lahn

Limburg (ots)

Nachtrag zur Pressemeldung vom 12.07.2022

Am heutigen Dienstag, den 12.07.2022, gegen 17:47 Uhr, kam es in Villmar in der dortigen Bootsschleuse zu einem tödlichen Unfall.

Ein 25jähriger aus Wiesbaden stand am Rand der Schleusenmauer und sah den Booten nach, die gerade die Schleuse in Richtung Runkel verließen. Als alle Boote aus der Schleuse ausgefahren waren nahm der junge Mann Anlauf und sprang mit einem Kopfsprung in die Schleuse, die zu diesem Zeitpunkt nur 70cm Wasser führte. Hierbei schlug er so stark auf dem Grund der Schleuse auf, dass er regungslos im Wasser liegen blieb. Sofort eingeleitete Rettungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Der junge Mann verstarb noch an der Unfallstelle an seinen schweren Kopfverletzungen. Während des Einsatzes waren ein Boot der Feuerwehr Runkel-Schadeck sowie ein Rettungshubschrauber und die Notfallseelsorge im Einsatz.

